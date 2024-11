SPALLETTI, SE "CHERKI", TROVI - LA FIGC VORREBBE CONVINCERE IL TALENTINO FRANCO-ALGERINO, RAYAN CHERKI, A SCEGLIERE LA NAZIONALE ITALIANA - IL 21ENNE, CHE NON HA ANCORA ESORDITO CON LA NAZIONALE MAGGIORE DEI "BLEUS", POTREBBE OTTENERE IL PASSAPORTO ITALIANO GRAZIE ALLE ORIGINI PUGLIESI DELLA NONNA - NON SARÀ UN COMPITO FACILE, VISTO CHE IL FANTASISTA CLASSE 2003 È CORTEGGIATO ANCHE DALL'ALGERIA…

Rayan Cherki è uno dei gioielli in seno alla rosa del Lione […]. Il fantasista, che ha collezionato 11 gol in 20 presenze con la nazionale Under 21 della Francia, oltre a una rete e due assist in questo avvio stagionale fra Ligue 1 ed Europa League, è tra gli oggetti dei desideri di diversi club in vista di gennaio ([…], ma più che lato calciomercato, dalla Francia – l’indiscrezione è stata riportata da RMC Sport – è arrivata una suggestione particolare che riguarda […] la Nazionale guidata da Luciano Spalletti.

L’ITALIA CI PENSA

Il trequartista, infatti, che non ha ancora esordito con la selezione maggiore, è corteggiato dalla federazione italiana, oltre che da quella algerina. Secondo quanto viene descritto da RMC Sport, la FIGC ha intensificato i contatti con lo staff, l’entourage, la famiglia e tutte le persone vicini a Rayan Cherki, in modo da convincerlo a vestire la divisa azzurra in futuro. Ma come può Cherki giocare per l’Italia? Semplice: oltre al fatto di non aver ancora esordito con la Nazionale Maggiore transalpina […], il classe 2003 ha radici nel Bel Paese.

Uno dei suoi nonni è originario della Puglia. In particolar modo, per il ragazzo nativo di Lione, è la nonna del padre Fabrice che permetterebbe a Cherki di ottenere il passaporto italiano, oltre a quello francese di nascita e quello algerino dovuto alle origini di entrambi i suoi genitori. […]

