SPALLETTI SI TOGLIE I MACIGNI DAI MOCASSINI: “QUANDO SONO ARRIVATO AVETE SCRITTO TUTTI CHE PRIMA O POI AVREI LITIGATO CON QUALCUNO” - LA FRECCIATINA DEL TECNICO DEL NAPOLI ALLA STAMPA CHE DA MESI PARLA DELLA SUA CARATTERISTICA DI ESSERE UN “MANGIA-CAPITANI” DOPO I CASI ICARDI E TOTTI TRA INTER E ROMA. TUTTI AVEVANO PREDETTO CHE IL PROSSIMO A CADERE SOTTO I SUOI STRALI SAREBBE STATO INSIGNE. INVECE…

Nella sua conferenza stampa di presentazione di Napoli-Milan, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha lanciato una frecciatina nemmeno tanto velata alla stampa che da mesi parla della sua caratteristica di essere un “mangia-capitani” dopo i casi Icardi e Totti tra Inter e Roma. Tutti avevano predetto che il prossimo a cadere sotto i suoi strali sarebbe stato Insigne. Invece non solo non è successo, ma Spalletti è riuscito – sta riuscendo – a gestire l’addio del capitano al Napoli per Toronto in maniera egregia. Queste le parole di Spalletti:

«In quello che facciamo noi allenatori c’è sempre in mezzo la qualità delle persone che abbiamo davanti, la loro disponibilità. Quando sono arrivato tutti dicevate: tanto prima o poi litiga con qualcuno».

