SPECIALONE CONTRO SPALLETTONE – LA SFIDA DI QUESTA SERA TRA NAPOLI E ROMA È ANCHE IL DUELLO TRA DUE ALLENATORI TANTO DIVERSI NELL’IMPOSTAZIONE GIOCO COME NEL CARATTERE – CROSETTI: “SPALLETTI SQUADERNA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA, FORSE D’EUROPA E MAGARI DEL MONDO, EPPURE RISPETTO A MOU (CHE MAI IN VITA SUA SEPPE CREARE UNA SIMILE BELLEZZA) HA VINTO POCO. È COME SE SPALLETTI AVESSE AVUTO ASSAI MENO DI QUANTO GLI SPETTASSE, E MOURINHO QUALCOSA IN PIÙ”

Estratto dell’articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

SpecialOne contro SpallettOne (“Spallettuàn”) […] è una sfida di superlativi, un derby di accrescitivi. Nella dialettica degli opposti trovano nutrimento molte fascinazioni dello sport, che nel duello vive il suo momento epico. […]

José Mourinho ha appena compiuto 60 anni, gioca a smussare gli angoli, appare quasi buono: non fidatevi, è un caimano che finge di sonnecchiare. Luciano Spalletti squaderna il miglior calcio d’Italia, forse d’Europa e magari del mondo, eppure rispetto a Mou (che mai in vita sua seppe creare una simile bellezza) ha vinto poco.

Spesso secondo, Spalletti. Nella Roma, tre volte su cinque. Ma in quella città, lui e Mou sono gli ultimi ad avere vinto qualcosa. E a proposito di vittorie, Spalletti è appena diventato l’allenatore che ne ha ottenute di più in A nell’era dei tre punti a vittoria, 276, una più di Ancellotti, tre più di Allegri. […]

Mou studiava da Papa già quand’era chierichetto, Luciano ha scalato lentamente, come un grimpeur della sua terra toscana, ma ha lasciato il segno sempre, da Empoli alla magnifica Udinese portata in Champions, alla Roma e anche all’Inter e in Russia, per non dire di questo Napoli che se davvero vincerà il campionato sarà per sua emanazione, come Bianchi e Bigon non poterono: c’era Maradona a sovrapporsi a ogni cosa. Eppure, nel passaggio romano, Spalletti è ricordato soprattutto come colui che ha fatto smettere Totti. Ingeneroso.

È come se Spalletti avesse avuto assai meno di quanto gli spettasse, e Mourinho qualcosa in più: non è forse lui un difensivista, un allenatore di piazze, un carismatico a oltranza? […]

Forse Mou è una leggenda cinica, forse Spalletti è un visconte dimezzato. All’inizio si erano lanciati gocce di veleno, quando ad esempio Mourinho fece il famoso discorso degli zero tituli e della prostituzione intellettuale: si riferiva proprio a Spalletti e alla Roma, colpite in effetti dalla maledizione di Setúbal e incapaci di rivincere qualcosa se non con Mou e grazie a Mou.

Poche, in fondo, le sfide dirette tra questi due draghi del diverso gusto e sentimento del calcio: 7, delle quali 3 vinte da Mourinho e altrettanti i pareggi. L’unico successo di Spalletti coincide con l’ultimo duello, all’andata e all’Olimpico: il Napoli già bellissimo, la Roma sempre imperfetta, incompleta ma galvanizzata quasi ogni giorno da un uomo che è anche un medium, un prestigiatore, un incantatore di serpenti. Saprà sporcare il bel gioco di Luciano e fregarlo ancora?

José offre il meglio quando si sente attaccato, ama il rumore dei nemici, invece Luciano quei nemici tende a cercarli ovunque, e talvolta li vede anche dove non ci sono. Ha detto Spalletti di Mourinho: «È un super, un tremendissimo, e quando mi saluta lo fa come con un amico». Disse Mourinho di Spalletti un anno fa: «Ehi, Spallettone, non vorrai mica vincerle tutte?» Probabilmente il tempo ha rafforzato la stima reciproca e limato gli spigoli, anche se questi due sono pur sempre un pagliaio in attesa del fiammifero. Il loro fuoco incendia, ma soprattutto scalda.

