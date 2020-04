SPERANZA DELLA FEDE - “UNA MEDAGLIA AI GIOCHI DI TOKYO? OGGI CI METTEREI LA FIRMA CON IL SANGUE” – LA PELLEGRINI A ‘JOVA HOUSE PARTY’: “IL RINVIO DEI GIOCHI? PUO' ESSERE UNO SVANTAGGIO. IO QUEST’ANNO FARÒ 32 ANNI..." (I CASI PHELPS E ERVIN CHE HANNO VINTO L'ORO A RIO DA ULTRATRENTRENNI) – E POI LA TV (‘ITALIA’S GOT TALENT? SUPER FIGO”), L'INIZIATIVA PER BERGAMO E LA FOBIA DELL’ACQUA ALTA: "SEMBRA UNA STRONZATA MA...” – VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

Speranza della Fede. “Una medaglia ai Giochi di Tokyo? Oggi ci metterei la firma con il sangue”. La Pellegrini si tuffa in ‘Jova House Party’ e racconta a Jovanotti i suoi nuovi obiettivi dopo il rinvio delle Olimpiadi: “E’ dura. Io quest’anno farò 32 anni, nel nuoto sono tanti. Le nuotatrici over 30 si contano sulle dita di una mano. Il rinvio può essere uno svantaggio ma non lo voglio vivere così altrimenti partirei con un piede indietro”.

Gli esempi a cui ispirarsi non mancano. A Rio nel 2016 Anthony Ervin ha vinto l’oro olimpico a 35 anni e Michael Phelps si è confermato il Cannibale delle vasche a 31 anni. Tutto è possibile. “Ce la metterò tutta poi il risultato è questione di centesimi”. E di motivazioni: “A un certo punto te ne sbatti di tutto e lo fai per te stessa. Io sono in questa fase”. Cattivissima Fede, che in vasca non guarda in faccia a nessuno. “L’amicizia deve durare fino a che non si sale sul blocchetto poi scatta una sana cattiveria agonistica nei confronti delle rivali”.

Gli allenamenti? "Fino a 2 settimane fa svolgevo il mio lavoro quotidiano, ero molto soddisfatta, poi con il nuovo decreto siamo fermi anche noi. In questo momento bisogna avere pazienza. Dall’altra parte dell’oceano so che si allenano, io riprenderò lunedì con un po’ di ‘palestra ’in casa’ come tutti….”. La Cagnotto fa ginnastica con la bimba, le fa notare Jovanotti. “Anche Tania a breve dovrà prendere una decisione tosta…”.

La più grande nuotatrice italiana annuncia un’asta online con i suoi cimeli tra cui gli occhialini di Pechino 2008, il cui ricavato andrà all’ospedale di Bergamo e guarda oltre la vasca: “Italia’s Got talent è stata una esperienza super figa. Mi sono divertita, avevo bisogno di uscire dall’acqua e capire che c’è un altro mondo”.

Paltrinieri andrà a Tokyo per vincere in vasca e nel fondo. Nuotare in acque libere gli piace. E Fede? “Ho la fobia dell’acqua alta. Sembra una stronzata ma è così. Se mi butto in alto mare, vado nel panico…”

