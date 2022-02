SPERAVO DE MOORE PRIMA - IL CALCIO FEMMINILE ENTRA NELLA STORIA, MA AL CONTRARIO - MENTRE TUTTO IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE È IN CERCA DI RICONOSCIMENTO E PARI DIRITTI, CI SONO LE GIOCATRICI A RICORDARCI L'AMARA REALTÀ DI QUANTA PASTASCIUTTA DEVONO ANCORA MANGIARE: LA POVERA MEIKAYLA MOORE, DIFENSORE DELLA NAZIONALE DELLA NUOVA ZELANDA, È RIUSCITA A SPARARSI NELLA SUA PORTA TRE AUTOGOL IN MEZZ'ORA, PRIMA DI ESSERE SOSTITUITA, DISTRUTTA - PERSINO IL TELECRONISTA DOPO IL 3-0 È RIMASTO IN SILENZIO, IMBARAZZATO… - VIDEO

Da www.corriere.it

Tre autogol nel giro di mezz’ora, poi la sostituzione a fine a tempo. Una giornata da incubo per Meikayla Moore, difensore della nazionale femminile della Nuova Zelanda, che nel match contro gli Stati Uniti, valido per la She Believes Cup ha segnato per tre volte nella porta sbagliata prima di essere sostituita a fine primo tempo.

