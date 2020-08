SPEZIA PROMOSSO IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! - LA FESTA SENZA FRENI FA INCAZZARE: ASSEMBRAMENTI E TIFOSI ERANO SENZA MASCHERINA - LA LIGURIA AVRÀ TRE SQUADRE NEL MASSIMO CAMPIONATO - VIDEO

FESTA PER LO SPEZIA IN SERIE A

Da www.corriere.it

Spezia promosso in serie A, per la prima volta nella sua storia lunga 114 anni. Un traguardo raggiunto grazie al successo nel play off nelle due gare contro il Frosinone di Alessandro Nesta. La Liguria avrà tre squadre nel massimo campionato: festeggia il patron Volpi promettendo che il tecnico Vincenzo Italiano non andrà al Genoa, e si scatenano i tifosi per le strade della città. Distanze non rispettate e poche mascherine.

FESTA PER LO SPEZIA IN SERIE A

Lo stadio era chiuso, come impongono le misure anti-Covid-19, ma questo non ha impedito la formazione di cortei, caroselli, brindisi e fumogeni. Per tutta la partita, fuori dall’impianto «Picco», circa mille tifosi si sono riuniti per cantare e incitare la squadra. Alla fine anche chi era a vederla a casa è sceso in strada, clacson e caroselli con auto e scooter. Era una notte attesa da 114 anni, in cui purtroppo però l’incubo dei contagi da coronavirus non poteva essere scacciato solo con la gioia.

FESTA PER LO SPEZIA IN SERIE A FESTA PER LO SPEZIA IN SERIE A