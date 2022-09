MA CHE LAVORO FA CARLO BONOMI? – PAPA FRANCESCO, RICEVENDO IN UDIENZA I RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, HA TUONATO: “L’IMPRENDITORE STESSO È UN LAVORATORE, NON VIVE DI RENDITA”. SENTITE QUESTE PAROLE, QUALCUNO DEVE AVER PENSATO AL NUMERO 1 DEGLI INDUSTRIALI, CHE DA TEMPO SI ERGE A “MORALIZZATORE” MA CHE UN RUOLO OPERATIVO VERO E PROPRIO NON CE L'HA – SFUMATA LA PRESIDENZA DELLA LEGA CALCIO, FORSE BONOMI SPERA DI DIVENTARE NUMERO UNO DI QUALCHE HOLDING PUBBLICA…