(LaPresse) - A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, RCS Sport, "comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo". Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport "ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile". RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, "chiederà all’UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite".

E'sempre più allarme coronavirus anche nel calcio. L'ex centrocampista danese della Juve Christian Poulsen, attualmente vice allenatore di Ten Hag all'Ajax, è stato messo in quarantena insieme ad altri due membri dello staff del club olandese dopo essere stati a una festa di compleanno in cui era presente Thomas Kahlenberg, ex nazionale danese, risultato positivo al test del coronavirus. A riportarlo è 'De Teleegraf', La scorsa settimana l'Ajax ha affrontato in Europa League il Getafe, che giovedì giocherà contro l'Inter a San Siro nell'andata degli ottavi di finale.

“È vero che a casa ci sono tre membri dello staff in forma preventiva", ha dichiarato il portavoce dell’Ajax Miel Brinkhuis. Poulsen e gli altri due non manifestano sintomi da coronavirus. "Se la situazione resterà questa i nostri tesserati torneranno a lavorare da venerdì prossimo“.

