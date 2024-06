SPROFONDA ROSSA! IN CANADA TRIONFA VERSTAPPEN, DISFATTA FERRARI CON IL DOPPIO RITIRO DI SAINZ E LECLERC – IL MONEGASCO ERA MEZZO SECONDO PIÙ LENTO DEGLI ALTRI IN RETTILINEO. SAINZ, TOTALMENTE ANONIMO DAL SEMAFORO IN AVANTI, È ANCHE RIUSCITO A GIRARSI E DISTRUGGERE LA BUONA GARA CHE STAVA FACENDO ALBON. UN CLAMOROSO PASSO INDIETRO SUL QUALE LA SCUDERIA DOVRÀ FARE PRESTO CHIAREZZA ANCHE PERCHÉ… - VIDEO

?El último ganador en Mónaco, Charles Leclerc abandono el GP de Canadá luego de un problema en la unidad de potencia y una mala estrategia que le hizo perder muchísimo tiempo.#F1 #Leclerc #Ferrari pic.twitter.com/yTAbyqwteY — Carburando (@CarburandoTV) June 9, 2024

Fabio Tavelli per ilfoglio.it - Estratti

verstappen gp canada

Una gara dove tutti hanno, in alcuni casi senza colpa a causa delle condizioni meteo, commesso errori vince quello che di errori non ne commette quasi mai. Verstappen da tre anni fa ascoltare l’inno d’Olanda a Montreal e il suo successo 2024 dimostra ancora una volta come in un fazzoletto di piloti staccati di pochi decimi lui sia sempre quello riesce a portare a casa qualcosa di più.

Sale a 56 punti il distacco da Leclerc nella classifica piloti. Inutile stare ancora a confrontare quel che fa lui con quel che (non) fa il suo compagno di squadra. A Perez dicono di aver rinnovato per due anni il contratto per “tenerlo tranquillo”, ricevendone in cambio un’altra prestazione al limite della richiesta di risarcimento danni (soprattutto se combinata con le qualifiche). Ma questi sono problemi della Red Bull.

max verstappen

Il Canada ritrova finalmente le Mercedes competitive. La pole di Russell sabato, il suo podio domenica e un Hamilton (autore del giro veloce) grintoso e finalmente in lotta per qualcosa che ha vagamente ricordato il suo passato recente. Promosse con merito le McLaren con Norris ormai stabilmente prima guida davanti a un Piastri bravo ma senza acuti. Se a Montecarlo non era successo un bel niente (a parte il pauroso crash in partenza) per tutta la gara, a Montreal è accaduto fin troppo. Ma purtroppo per la Ferrari dopo i fasti del Principato è arrivato uno dei peggiori weekend da due anni.

Al 53esimo giro entrambe le rosse erano già ai box a osservare gli altri e a rosicare. Leclerc è stato doppiato da Verstappen dopo 37 giri dopo aver tentato il colpo di mettere la gomma slick sperando nella fallacia delle previsioni che davano pioggia imminente. Era un tentativo disperato in una gara grama per il vincitore di Montecarlo, mai competitivo in tutto il fine settimana canadese. Il vero problema della Rossa ancora non è stato compreso, o almeno non è stato dichiarato. Leclerc non solo era mezzo secondo più lento degli altri in rettilineo ma per tantissimi giri ha dovuto continuare a correggere i settaggi dal suo volante.

leclerc sainz

Con la conseguenza di perdere ulteriore terreno nei confronti di tutti, anche di scuderie che normalmente la Ferrari tiene agilmente a distanza. Sainz, totalmente anonimo dal semaforo in avanti, è anche riuscito a girarsi e distruggere la buona gara che stava facendo Albon. Un clamoroso passo indietro sul quale la Scuderia dovrà fare presto chiarezza anche perché la vittoria di Montecarlo aveva ridato un entusiasmo smisurato che questa doccia canadese ha di fatto spento

leclerc sainz leclerc sainz

(...)