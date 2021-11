SPROFONDO BIANCONERO – DOPO LA DEBACLE CON IL CHELSEA E L’INCHIESTA SULLE PLUSVALENZE SOSPETTE, LA SETTIMANA DA INCUBO DELLA JUVE SI CHIUDE CON LA SCONFITTA INTERNA CONTRO L’ATALANTA (CHE DOPO 32 ANNI TORNA A VINCERE A TORINO) - DECIDE ZAPATA, TRAVERSA DI DYBALA A TEMPO SCADUTO, IL QUARTO POSTO ORA DISTA SETTE PUNTI – MCKENNIE E CHIESA KO, ALLEGRI ESCE FURIBONDO DAL CAMPO. CON CHI CE L'AVEVA?- VIDEO

#Zapata è difficilmente marcabile di suo, se poi lo lasci da solo allora te le cerchi...#JuveAtalanta — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 27, 2021

juve atalanta

Da gazzetta.it

L’emblema della Juve di questi tempi sta nel tiro molle, quasi senza speranze, di Dybala poco dopo la mezz’ora, con la Juve è già sotto di un gol. All’Allianz Stadium finisce 1-0 per l’Atalanta, con Zapata che mette il sigillo sul match e la Juve che vede il quarto posto sempre più piccolo e lontano. Per i bianconeri è la seconda sconfitta di fila, dopo il collasso di Londra, arrivato quantomeno a qualificazione già in tasca. Questo con l’Atalanta è invece rovescio ancor più sanguinoso, per le inevitabili ripercussioni sul cammino della squadra in campionato. Per Gasperini è invece la prima vittoria in casa della Vecchia Signora.

juve atalanta

juve atalanta juve atalanta