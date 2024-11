SPROFONDO GIALLOROSSO! I FRIEDKIN NON HANNO ANCORA TROVATO UN AMMINISTRATORE DELEGATO IN GRADO DI AFFRONTARE L’EMERGENZA - L’INADEGUATEZZA DI JURIC (LA CUI PANCHINA TRABALLA) E IL PECCATO ORIGINALE DELLA CACCIATA DI MOURINHO, CHE RIASSUMEVA QUATTRO RUOLI IN UNO (ALLENATORE, COMUNICATORE, MOTIVATORE, GURU) – GASPERINI: “JURIC SI È PRESO UNA PATATA MOLTO BOLLENTE, È ANCHE ABBASTANZA SOLO…”

Estratti da corrieredellosport.it

dan ryan friedkin

Dopo il successo ottenuto in trasferta contro il Napoli, Gian Piero Gasperini è l’uomo copertina dell’Atalanta. Il tecnico questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare dell’ultima giornata di campionato commentando anche la situazione della Roma. “È una situazione esplosiva - sottolinea Gasperini - Juric si è preso una patata molto bollente, lo possono salvare i risultati. Sono arrivati all’inizio, ora stentano. E’ un allenatore bravo, sa lavorare, se viene sostenuto può dare dei risultati. Quella di Roma è una situazione molto difficile, è anche abbastanza solo, sta mettendo la faccia su tutto”

(…)

FATAL VERONA

Ivan Zazzaroni per corrieredellosport.it

friedkin

Fatal Verona significa che quando al Bentegodi giochi la miglior partita della tua gestione, provi in tutti i modi a vincerla, non ti risparmi mai, vai sotto, recuperi non una ma due volte e continui ad attaccare a testa bassa per prendere i tre punti, alla fine esci battuto e sei costretto a spiegare il destino.

Fatale è sempre il risultato, fatale l’effetto che produce.

Fatali sono i commenti di telecronista e talent che prendono in considerazione solo il 3 a 2, il resto non conta più.

Fatale è l’arbitro, fatalissimo il Var che, almeno nelle intenzioni, non dovrebbe sbagliare.

Fatale - ma non nuova - è la topica di Zalewski che consente a Tengstedt di trovare sorprendentemente il vantaggio.

Fatali sono le distrazioni quando Verona si ricorda di essere fatale.

mourinho manifesti a roma

Fatale, Verona, la sua Verona, può esserlo per Juric, al quale in questa occasione non riesco a rimproverare proprio nulla: la partita l’ho vista bene, con tanta attenzione.

Fatali sono i ritardi dei Friedkin che non hanno ancora trovato un amministratore in grado di affrontare l’emergenza, perché di emergenza si tratta. Chi sta scrivendo il destino della Roma in questo momento è in stato confusionale. Fatale è la passione della gente che al fischio finale riempie il cellulare di messaggi, tutti dello stesso tono: adesso lo devono cambiare; devono mandarlo via; esonero?

juric mancini

Fatale è la sfiga: quando avresti bisogno di un po’ di fortuna per tenere la barca in linea di galleggiamento, si aprono tre buchi nello scafo e rischi di affondare.

Tra poco è Natale, per ora è soltanto Fatale. Per una Roma tormentata oltre ogni logica.

PS. Gli americani non capirono che, prendendo Juric, l’avrebbero messo - come è poi avvenuto - in una situazione più grande di lui e di tanti altri: è infatti arrivato dopo Mourinho, che riassumeva quattro ruoli in uno (allenatore, comunicatore, motivatore, guru), e De Rossi che incarna l’anima del romanismo. Ivan è un ottimo professionista e una persona leale e diretta, ma il tifoso non s’è mai sentito rappresentato da lui. Il calcio produce etichette e le applica addosso a chiunque, e Juric non è considerato da Roma. Il romanista non si è sentito rispettato dalla proprietà, per questo ha protestato, per questo ogni partita viene preceduta, accompagnata e giudicata con diffidenza e severità eccessive.

IVAN JURIC dan friedkin