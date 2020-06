SPROFONDO GIALLOROSSO: MA COSA ASPETTA PALLOTTA A VENDERE LA ROMA? JIM LO SQUATTRINATO CHIEDE UN PRESTITO DI 6 MILIONI DI EURO CON LA GARANZIA STATALE PER PAGARE GLI STIPENDI AI DIPENDENTI! - SECONDO AUTOREVOLI FONTI FINANZIARIE, IL CLUB GIALLOROSSO HA CHIESTO LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA, PRESSO IL MEDIOCREDITO CENTRALE – LA SOCIETA’ NON HA FATTO COMMENTI SULLA OPERAZIONE (SIMILE A QUELLA DEL FATTO QUOTIDIANO)

Da calcioefinanza.it

JAMES PALLOTTA

La Roma si prepara per il ritorno in campo di domani sera all’Olimpico contro la Sampdoria, ma nel frattempo in casa giallorossa si lavora alle questioni societarie: da un lato c’è da risolvere la questione contrattuale con l’ormai ex direttore sportivo Petrachi ; dall’altra la situazione economica del club.

Proprio per quanto riguarda il secondo punto, il club capitolino ha chiesto un prestito bancario di 6 milioni di euro con la garanzia statale in base al DL Liquidità dell’8 aprile. Secondo autorevoli fonti finanziarie, la società giallorossa ha chiesto la garanzia del Fondo centrale di garanzia, presso il Mediocredito centrale, banca pubblica che ha come socio unico Invitalia, di proprietà del Mef.

pallotta friedkin

Il prestito – scrive il Sole 24 Ore – migliorerebbe la liquidità della società con finanziamenti a tassi più bassi di quelli di mercato (il 2,35% anziché il 12% annuo), grazie alla garanzia pubblica. Il club ha indicato come finalità il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

La società non ha fatto commenti sull’operazione, non ancora perfezionata. Il prestito ha durata di 6 anni, verrebbe erogato dalla Banca Popolare del Lazio. È previsto il pagamento di una commissione una tantum dell’1%, pari a 60.000 euro.

pallotta baldini striscione contro pallotta pallotta friedkin baldini pallotta pallotta 8 baldini pallotta pallotta cessioni pallotta striscione contro pallotta