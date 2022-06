13 giu 2022 12:24

SPROFONDO ROSSA – DISASTRO A BAKU: FUORI ENTRAMBE LE FERRARI – LECLERC PRECIPITA IN CLASSIFICA A 34 PUNTI DA VERSTAPPEN E VIENE SCAVALCATO ANCHE DA PEREZ: "CON DUE RITIRI IN TRE GARE L’AFFIDABILITÀ SEMBRA ESSERE UN PROBLEMA” – TERRUZZI: “DOMENICA SI CORRE A MONTREAL. DIFFICILE RISOLVERE IN POCHI GIORNI. LO SFORZO COMPIUTO PER MIGLIORARE IL GALOPPO DEL CAVALLINO COMPORTA FORSE UN PREZZO PIÙ ELEVATO DEL PREVISTO”