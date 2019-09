SPROFONDO ROSSONERO – LA FIORENTINA DOMINA A SAN SIRO, GIAMPAOLO E' SULLA GRATICOLA – MALDINI LO DIFENDE: "SAPEVAMO DI CORRERE DEI RISCHI CON UNA SQUADRA COSI’ GIOVANE MA QUATTRO SCONFITTE IN 6 GARE SONO TANTE" – DECISIVA SARA' LA PARTITA CON IL GENOA (VOCI SU SPALLETTI E RANIERI) - LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI ROSSONERI, APPLAUSI PER RIBERY – “MA QUALE VECCHIO...” – LA FOTO DI LOTTI, GALLIANI E SCARONI+VIDEO

Paolo Maldini difende il suo allenatore. A fine partita, dopo la pesante sconfitta con contestazione contro la Fiorentina e dopo aver parlato a lungo con gli altri dirigenti, si presenta ai giornalisti pronto a rispondere alle domande sul futuro di Marco Giampaolo: "Ripeto quanto detto domenica, l'allenatore è una scelta nostra, condivisa e lo difenderemo sempre. Abbiamo una squadra giovane, sapevamo di correre dei rischi. Certo, 4 sconfitte in 6 gare sono tante e la qualità gioco non è soddisfacente, speravamo di fare meglio, ma è giusto dargli tempo

Maldini pensa poi a come venire fuori dalla crisi: "In questo momento sembrerebbe non esserci una via d'uscita, ma la si può trovare attraverso il lavoro. I giocatori devono fare autocritica, così come noi, almeno finché la leadership dell'allenatore non si fa sentire chiaramente. Le responsabilità vanno condivise. Di certo preoccupa l'involuzione vista da Torino a oggi, ma sappiamo che anche le situazioni più nere si possono ribaltare in un secondo.

Nel precampionato anche contro squadre blasonate abbiamo fatto ottime partite, poi quando siamo rientrati abbiamo trovato un certo traffico nella zona centrale, dove il gioco convoglia, e questo ha minato un pochino le nostre sicurezze. Spiegare cosa sia successo in tre giorni, da Torino a oggi, è davvero difficile, forse è un po' di stanchezza o forse dipende proprio da San Siro: molti dei nostri ci hanno giocato poco e il blasone di questo club qui rende la maglia molto pesante".

Quindi su Giampaolo: "Ha giocato con tanti moduli, sa che il calcio non si può limitare a uno schema o a un'idea, ne abbiamo anche parlato. Devi essere pronto a capire le situazioni perché ci sono tante variabili e questo vale per lui come per i giocatori"

Infine Maldini si sofferma sulla decisione dei tifosi di lasciare lo stadio: "Lo trovo giusto, lo scorso anno abbiamo offerto uno spettacolo modesto e loro ci hanno sempre applaudito. Adesso hanno smesso ed è anche giusto così".

RIBERY Da gazzetta.it Franck Ribery si gode la standing-ovation di San Siro dopo una partita meravigliosa e a caldo esterna la sua soddisfazione. “Io vecchio? Sì, ma in campo sono giovane. Il calcio è la mia vita, ho sempre fame ed è bello giocare in una squadra formata da giovani. Gli applausi dei tifosi del Milan? Quando si gioca qui è sempre speciale, è un momento difficile per il Milan ma noi abbiamo giocato una grande partita e siamo felici. Dialogo sempre Chiesa, quando gioca così è importante per la squadra”.

