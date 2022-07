LE SQUADRE ITALIANE NON HANNO SOLDI? MEGLIO PUNTARE SUGLI SVINCOLATI - CI SONO ANCORA DIVERSI GIOCATORI CHE, DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO CON LE LORO SQUADRE, SI RITROVANO SENZA CLUB - TRA GLI SVINCOLATI CI SONO NOMI CHE POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA IN ITALIA (ANCHE SE DI QUESTI TEMPI NON CI VUOLE MOLTO) - DA LUIS SUAREZ A ISCO E MARCELO, PASSANDO PER CAVANI E MERTENS…

Acquistare un giocatore a parametro zero ha i suoi pro e i suoi contro. Se è vero che il costo del cartellino è nullo, spesso per convincerlo a sposare la tua causa c’è bisogno di un’offerta più alta del normale lato ingaggio. O almeno così si pensava. Questa estate 2022 sta mostrando come trovare un contratto di livello non sia più così facile. Che sia per una politica di contenimento dei costi post-pandemia o per una valutazione tecnica dei giocatori sul mercato, sono diversi i giocatori svincolati che non hanno ancora trovato un contratto all’altezza delle aspettative.

El Pistolero, uno degli attaccanti più dominanti della sua generazione, è forse il nome più importante sulla lista degli svincolati. Dopo l’addio all’Atletico Madrid, il suo nome è stato accostato a diverse squadre in giro per l’Europa, ma nessuna ha ancora affondato il colpo.

Forse l’età (35 anni) spaventa i potenziali acquirenti, forse qualcuno teme che l’uruguaiano non sia più quello di una volta. O magari il ricordo dell storia dell’esame farsa. Nell’ultima Liga ha comunque messo a segno 11 gol in 35 partite: numeri che possono ancora fare gola a diversi club. Chi vuole dare una chance al Pistolero?

C’è stato un periodo in cui il suo nome era costantemente al centro di voci di mercato. Dal Real, però, la risposta è sempre stata la stessa: «No, grazie». Tra gli attori non protagonisti più influenti nel ciclo irripetibile dei Blancos, Isco oggi sembra aver perso quell’appeal che negli anni scorsi lo aveva fatto finire nei radar di mezza Europa.

La sua ultima stagione è stata a dir poco deludente: solo 14 presenze con la maglia del Real, un solo gol e zero assist. Il talento non si discute, ma arrivato ai 30 anni potrebbe dover accettare di rimettersi in discussione per trovare la sua prossima destinazione.

La situazione di Mertens sembra quasi un paradosso. L’addio al Napoli è stato silenzioso, ma è un silenzio che fa rumore. Inevitabile, se a lasciare a parametro zero è il miglior marcatore della storia del club. A contratto scaduto ormai da diverse settimane, però, non è ancora detta l’ultima parola. Perché Mertens, ormai, per Napoli e per i napoletani è come un figlio. Lui sarebbe pronto a rimanere, anche a costo di rinunciare a qualcosa sull’ingaggio. Basterà?

Archiviata l’esperienza al Manchester United, El Matador è alla ricerca di una nuova sfida. La sua situazione non è troppo diversa da quella di Suarez: stessa età (35 anni), classe indiscutibile ma ancora senza contratto. In Italia il suo nome torna spesso di moda: di lui ha parlato il presidente Iervolino spegnendo i rumor che lo volevano alla Salernitana. Poi, è stato il turno del Monza, che contattato nelle scorse settimane gli intermediari dell’attaccante. Il futuro, però, è tutto da definire.

Insieme a Mertens, è forse il caso più eclatante nella nostra Serie A. Il Gallo ha lasciato il Torino dopo 7 anni in cui ha segnato 113 gol e indossato la fascia da capitano, diventando un vero e proprio simbolo dei colori granata. L’addio si è consumato in maniera silenziosa, tanto che Belotti sembra letteralmente sparito: il suo nome è stato accostato a qualche squadra estera e italiana, ma ancora senza troppa convinzione. La stagione, però, è alle porte. E il tempo stringe.

Essere il giocatore più vincente della storia del club più vincente di tutti i tempi non è cosa da poco. In più di 15 anni al Real Madrid, Marcelo è stato protagonista assoluto dei trionfi dell’era CR7. Il tempo, però, passa per tutti e il momento dell’addio ai Blancos è arrivato anche per lui. «Ma non mi ritiro» ha dichiarato dopo la vittoria in finale contro il Liverpool. «Voglio giocare ancora in Champions League»: resta solo da capire quale squadra gli darà una chance.

Gli altri

Non solo grandi nomi: sulla lista degli svincolati ci sono anche altri giocatori di alto livello che devono ancora trovare una sistemazione. In Inghilterra tiene banco la situazione di Jesse Lingard, che ha lasciato il Manchester United da svincolato: i tifosi del West Ham lo rivorrebbero, ma il suo futuro è ancora incerto.

Poi, c’è Jason Denayer, difensore ex City e Lione: la sua prossima destinazione sembra essere proprio la Serie A, con l’accordo con il Torino a un passo. E a proposito di Serie A, resta da valutare il futuro di Filip Djuricic: il trequartista ha lasciato il Sassuolo e deve ancora trovare una squadra. Su di lui c’è la Salernitana, come dichiarato dall’allenatore Davide Nicola.

