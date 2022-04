STALKING HEADS - È STATO ARRESTATO LO STALKER DI ALESSIA ORRO, LA PALLAVOLISTA 23ENNE CHE DA DIVERSI ANNI VIENE PERSEGUITATA DALL'UOMO - SI TRATTA DI UN 55ENNE DI NOVARA, GIÀ FINITO AI DOMICILIARI NEL 2019 SEMPRE PER STALKING NEI CONFRONTI DI ALESSIA ORRO CHE AVEVAN RIPRESO A SEGUIRE LA RAGAZZA E A INVIARLE MESSAGGI SUI SOCIAL - L'UOMO È STATO BLOCCATO DAI CARABINIERI QUANDO PER L'ENNESIMA VOLTA STAVA PEDINANDO L'ATLETA, CHE ABITA IN PROVINCIA DI MONZA…

Un 55enne originario di Novara è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking per aver perseguitato Alessia Orro, 23enne giocatrice di pallavolo di Serie A. L'uomo è stato bloccato dai militari a Villasanta, in Brianza, quando per l'ennesima volta stava pedinando l'atleta, che abita in provincia di Monza. "È stato doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito", ha commentato la pallavolista sui social.

L'arresto è scattato mentre la ragazza stava entrando nel palazzetto dello sport "Arena di Monza" per gli allenamenti: dopo aver individuato l'uomo nel parcheggio della struttura, i carabinieri sono intervenuti e hanno fatto scattare le manette.

Il 55enne, già finito ai domiciliari nel 2019 sempre per stalking nei confronti di Alessia Orro, aveva ripreso a seguire la ragazza e a inviarle messaggi sui social, e nemmeno quando l'atleta l'ha bloccato ha desistito, passando addirittura a toni offensivi e insulti. Dopo l'arresto il 55enne, su disposizione della Procura di Monza, è stato trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.

La pallavolista: "Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare" - "Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque - racconta la Orro in un post su Facebook -. Vorrei dare l'esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo.

