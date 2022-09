STASERA GLI AZZURRI INCONTRANO L'UNGHERIA NELL'ULTIMA SFIDA DI NATIONS LEAGUE PRIMA DEI MESI DI "IBERNAZIONE" PER IL MONDIALE IN QATAR - LA SQUADRA ALLENATA DA MARCO ROSSI È LA SORPRESA DEL GIRONE (E' PRIMA, METTENDOSI ALLE SPALLE GERMANIA E INGHILTERRA) E VUOLE CONTINUARE LA SUA CORSA - COMPLICE LE ASSENZE DI IMMOBILE, PELLEGRINI, VERRATTI E ALTRI "BIG", IL MANCIO CONTINUA A PUNTARE SUI GIOVANI…

Paolo Brusorio per www.lastampa.it

Risurrezione no, rianimazione sì: in questa dicotomia va inquadrata la partita dell’Italia questa sera a Budapest: se vinta ci porterà alla Final Four di Nations League e se invece persa o pareggiata promuoverà l’Ungheria tra le magnifiche quattro e lascerà gli azzurri a bagnomaria con già in tasca, comunque, il ruolo di testa di serie nell’imminente sorteggio (9 ottobre) per i gironi di qualificazione a Euro 2024.

Mancini è stato chiaro, «dovremo soffrire ancora un mese» e il ct parla di un malessere psicologico che avrà un inizio, il 20 novembre, e una fine, il 18 dicembre. Il periodo del Mondiale. Però da qualche parte bisogna ripartire, l’Italia l’ha fatto venerdì scorso a San Siro e ha tutta l’intenzione di non tagliare subito quel filo azzurro utile a ritrovare i risultati e l’entusiasmo dentro e pure fuori dal gruppo. L’Ungheria è in uno stato (rigorosamente minuscolo) di grazia, non intravede la chance di alzare una coppa da cinquanta anni e si nutrirà della bolgia dentro la Puskas Arena.

Nazionalismo ma non solo: Marco Rossi ha disegnato una squadra senza campioni, ma una squadra. Noi andiamo per giocarcela, nella gara di andata a Cesena gli ungheresi non fecero una grande impressione ma nel frattempo hanno stangato due volte l’Inghilterra e una la Germania (a casa loro), risultati utili per gonfiare petto e classifica.

Qualità che stasera vorranno mettere in mostra davanti probabilmente al loro premier Orban, presente a Cesena con tanto di sciarpa nazionale al collo. Vincere il girone servirebbe a fare scorte per il (nostro) rigido inverno; non riuscirci non cancellerebbe il buono visto a venerdì scorso a San Siro (a meno di imbarcate stile Moenchengladbach), ma chiuderebbe l’infausto 2022 azzurro con una nota stonata.

Mancini, cui sono tornati a brillare gli occhi, pescherà nel gruppo per cambiare a centrocampo (possibile Pobega per Cristante) mentre in attacco, di nuovo assente Immobile, la scelta è tra la coppia Raspadori-Scamacca e quella formato mignon Raspadori-Gnonto, quest’ultimo cresciuto molto nella considerazione del ct. Bastoni per Acerbi invece la novità in difesa sempre che il ct non ritorni all’antico con quattro difensori e tre attaccanti. Ma i numeri contano fino a un certo punto: «É una bella cosa poterci giocare il primo posto, soprattutto per una squadra con tanti ragazzi privi di esperienza internazionale».

In fondo questa bistrattata Nations League sarà anche figlia di un dio minore, ma se ha un ruolo, e ce l’ha, è quello di poter servire a costruire e a plasmare una squadra. Meglio di tante amichevoli, in fondo. «Vincere con la Nazionale ha un gusto sempre diverso, per questo dobbiamo ritrovare il nostro stile»: le parole sono di Jorginho, uno che sotto l’azzurro ha due cicatrici grosse così (i rigori qualificazione falliti contro la Svizzera) ma che ci rimette faccia, esperienza e voglia in un sistema adesso distante da quello che l’ha portato, e ci ha portato, sul tetto d’Europa. L’Italia ci proverà questa sera, riuscirci (in queste condizioni) non sarebbe un’impresa, ma la fine della rianimazione, quello sì.