STASERA COSA VEDRETE: SINNER O LA NAZIONALE? DERBY SPORTIVO IN PRIMA SERATA: INTORNO ALLE 20.30 SU "RAI 2" E SU "SKY" JANNIK CONTRO MEDVEDEV VA A CACCIA DELLA SEMIFINALE ALLE FINALS DI TORINO. UN QUARTO D’ORA DOPO GLI AZZURRI DI SPALLETTI SCENDONO IN CAMPO CONTRO IL BELGIO PER LA NATIONS LEAGUE (DIRETTA SU RAI 1) – C’È CHI PROFETIZZA IL SORPASSO DI SINNER SUL CALCIO: “JANNIK ATTIRA UN PUBBLICO NUOVO”

jannik sinner foto mezzelani gmt 699

L’ennesimo traguardo della Sinner mania è un testa a testa con il calcio. In tv, questa sera. Con tutte le premesse del caso, Rai 2 non è Rai 1, la Nazionale toccherà numeri abituali, l’altro dovrà scalare l’ennesima montagna. Ma, certo, è bello così. Il tennis continua a salire nella classifica del gradimento, aggiunge elementi a elementi per il futuro pur avendo già un presente splendente come mai.

Per la partita con Fritz quasi 3 milioni di spettatori in tv

Veniamo alle cifre. In ogni sessione, pomeriggio e sera, più di dodicimila persone riscaldano l’Inalpi Arena, martedì sera Sinner ha superato i due milioni di appassionati in tv, su Rai 2 la partita con Taylor Fritz ha toccato il 10% di share. Non solo. Sky, che ha l’esclusiva per tutte le Finals, ha registrato 783 mila spettatori medi complessivi in total audience.

jannik sinner foto mezzelani gmt 701

Siamo a un passo dai tre milioni, e siccome ogni volta si batte un record — contro De Minaur gli spettatori di Rai 2 erano stati un milione e 556.000 — stasera potrebbero essere di più e chissà sabato e chissà ancora domenica, se il numero uno arrivasse in finale.

L’esperto: “Sinner attira pubblico nuovo”

C’è chi si spinge a pronosticare il sorpasso già stasera, quando dalle 20.30 Sinner affronterà Medvedev nell’ultima partita del girone e un quarto d’ora dopo l’Italia del calcio giocherà con il Belgio. Ed è Giorgio Simonelli, docente della Cattolica, grande esperto di rapporti tra sport e media: “Io dico che vincerà Sinner sulla Nazionale”. Ma perché? “Perché è il nuovo e attira quindi un pubblico nuovo. La Nazionale invece ha un seguito tradizionale, il tifoso è ancora un po’ amareggiato per la delusione della scorsa estate e non considera tanto la Nations League”. Non solo. “C’è anche la convinzione che il turno sia già superato. E questo può contribuire a far girare canale sul tennis”.

luciano spalletti niccolo pisilli

Nargiso: “Jannik mi ricorda Morandi”

Al di là degli ascolti c’è il fenomeno Sinner che raggiunge vertici impensabili per uno non proprio a suo agio di fronte a microfoni e telecamere. “Ma proprio questo lo rende un personaggio anomalo, in un mondo sempre più urlato. E paga. In più non piace solo ai bambini ma stimola anche l’istinto materno, conosco tante signore che lo ritengono il fidanzato ideale della figlia”.

italia israele spalletti

Concetto che condivide Diego Nargiso, che intervista a bordo campo i giocatori e commenta su SuperTennis Tv. “La persona Sinner abbraccia tutti in modo trasversale, va oltre lo sport ed è proprio per questo che buca in tv. Sarebbe stato uguale se fosse stato uno sciatore o un golfista. Per fortuna, gioca a tennis. A me ricorda Gianni Morandi per come viene amato da tutti, giovani, anziani, donne e uomini. E poi non è mai banale”.

jannik sinner foto mezzelani gmt 698 luciano spalletti davide frattesi

