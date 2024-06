STATI DISUNITI D'AMERICA - CAITLIN CLARK, LA NUOVA STELLINA DEL BASKET FEMMINILE, DIVENTA IL SIMBOLO DELLA DIVISIONE SOCIALE E RAZZIALE NEGLI "STATES" - I TIFOSI BIANCHI LA CONSIDERANO "LA GRANDE SPERANZA BIANCA", MENTRE LE SUE COLLEGHE, SOPRATTUTTO QUELLE NERE, LA DETESTANO PERCHE' SI SENTONO OSCURATE DALLA SUA PRESENZA - QUANDO LEI GIOCA, LE SUE AVVERSARIE LA RIEMPIONO DI BOTTE E DI INSULTI: IL MOTIVO? NONOSTANTE LA "WNBA" SIA DOMINATA DALLE GIOCATRICI DI COLORE, I CONTRATTI PIÙ RICCHI CE LI HANNO LE BIANCHE, MA ANCHE PERCHE'…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Se pensate che il basket sia un argomento per uscire dal solito racconto sull'America divisa, non è la storia che fa per voi. Caitlin Clark è la ragazza bianca, educata, che incarna la vicenda più americana dell'estate. C'è tutto: razzismo, soldi, gender e competizione. […] Ad aprile venne scelta al draft da Indiana Fever. […]

Fino a quel giorno Caitlin era una ragazza di 22 anni piena di record: maggior numero di punti segnati nella storia dei college, 31.6 a gara, maggior numero di tiri da tre realizzati. Prima giocatrice a trasformare le partite in pellegrinaggi, e le gare in eventi tv sulle reti nazionali.

[…] Per milioni di americani è The Great White Hope, la grande speranza bianca. Ogni anno in Usa ne cercano una da quando, più di un secolo fa, il pugile più forte d'America era Jack Johnson, afroamericano, e ogni volta che sul ring saliva un avversario bianco, i giornali parlavano di nuova speranza bianca.

Clark è passata in pochi mesi da fenomeno tecnico a tema di scontro sociale in un Paese diviso dal razzismo, nell'anno delle presidenziali. Non è solo la sua visibilità, ma l'invisibilità delle giocatrici nere, in una lega dominata da black e Lgbtq+, e ridotte al ruolo di comprimarie da una ragazza bianca. […] Le partite sfiorano il bullismo. Due settimane fa Chennedy Carter ha steso Clark con un colpo a palla lontana. Un'altra, Angel Reese, le ha dato una violenta sbracciata sul volto. Le avversarie le urlano in faccia insulti. […]

È anche il modo delle avversarie per dire non è Disneyland, darling — succede con i debuttanti preceduti da troppa popolarità — ma qui c'è il rischio che diventi altro. L'America divisa tra Clarkmania e il suo opposto, tra Make America White Again e il suo opposto. Il colore della pelle può generare una sindrome, da qualunque parte la si guardi. La diffidenza verso Tiger Woods, primo campione nero in un sport di bianchi, il golf. O verso le sorelle Williams nel tennis. Il basket l'ha inventato un bianco, James Naismith, e l'hanno reso grande i neri.

Gli afroamericani dominano, ma la silhouette della Nba è quella di Jerry West, bianco, scomparso pochi giorni fa. Le nere sono padrone della Wnba, ma i contratti più ricchi con gli sponsor ce le hanno le bianche, […] A Washington, mercoledì sera, Stefanie Dolson, bianca, quasi due metri e cento chili, ha sferrato a Caitlin un colpo simile a quello della Reese. Quando Clark finisce a terra, le avversarie alzano lo sguardo per rivedere la scena sul maxischermo.

[…] Per la prima volta la lega ha messo 50 milioni in due anni per garantire voli charter alle squadre ed evitare trasferte logoranti. Tutte hanno celebrato il traguardo, anche Reese, Carter e le altre. Il sospetto che sia avvenuto anche grazie all'arrivo della ragazza bersaglio non è venuto a nessuna.

