STAVOLTA LA PASTASCIUTTA È ANDATA DI TRAVERSO - IERI SERA BONUCCI HA DIMENTICATO DI NON ESSERE IN SERIE A, DOVE CON LA JUVE È ABITUATO A SBRAITARE IMPUNEMENTE IN FACCIA AGLI ARBITRI: IN EUROPA CERTI ECCESSI VENGONO PUNITI - IL CAPITANO SI È SCUSATO COI TIFOSI: "SONO PIÙ ARRABBIATO DI VOI, MI DISPIACE" - MA ROBERTO MANCINI LO HA CAZZIATO COMUNQUE: "NON DOVEVA FARSI AMMONIRE PER PROTESTE"

Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai! pic.twitter.com/HMS9Qp2O05 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 6, 2021

1 - BONUCCI SI SCUSA DOPO L'ESPULSIONE: "ARRABBIATO CON ME STESSO, CI RIALZEREMO"

Da www.gazzetta.it

leonardo bonucci 2

"Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa". Leonardo Bonucci, espulso nel finale del primo tempo (42') di Italia-Spagna, si è scusato nella notte con i tifosi azzurri dopo la sconfitta in semifinale di Nations League. Sul primo giallo, rimediato alla mezzora, era intervenuto anche Roberto Mancini nel post partita: "Leo doveva stare più attendo, non avrebbe dovuto protestare così".

Il post del difensore della Juventus, e vicecapitano della Nazionale, si chiude poi con una promessa: "Questa Nazionale si rialzerà e sarà più forte che mai".

2 - MANCINI: "BONUCCI HA SBAGLIATO. DISPIACIUTO PER DONNARUMMA"

Da www.corrieredellosport.it

leonardo bonucci 1

La Spagna batte l'Italia 2-1 in Nations League e si qualifica alla finale. Con questa sconfitta, si ferma la serie record dell'Italia di Roberto Mancini, di 37 partite utili di fila. "Le partite sono così, certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto" ha dichiarato il ct azzurro ai microfoni di Rai1 dopo la sconfitta a San Siro.

leonardo bonucci 5

Le parole di Mancini dopo Italia-Spagna

Mancini ha poi aggiunto: "I cambi? La freschezza di chi è entrato ci ha aiutati. I fischi a Donnarumma? Mi dispiace tantissimo. Chance ai giovani? Anche noi ne avremmo potuto schierare qualcuno in più. La nostra è una squadra giovane, credo che questa partita ci dia una grande forza, nonostante la sconfitta finale".

leonardo bonucci 3 giorgio chiellini e leonardo bonucci con la coppa leonardo bonucci 4 leonardo bonucci leonardo bonucci in italia inghilterra 4 leonardo bonucci in italia inghilterra 3 leonardo bonucci in italia inghilterra 1 leonardo bonucci in italia inghilterra 6