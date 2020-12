STAVOLTA RIUSCIREMO AD ANDARE AI MONDIALI? SORTEGGIO DEI GIRONI DELLE QUALIFICAZIONI A QATAR 2022. PERICOLO SVIZZERA PER L’ITALIA, MANCINI: “BASTA PERDERE UN PUNTO, FARE UN PAREGGIO, E SI RISCHIA. LE PARTITE VANNO GIOCATE E VINTE TUTTE - L’INGHILTERRA PESCA LEWANDOWSKI – LA FRANCIA CON FRANCIA CON L’UCRAINA DI SHEVA, SPAGNA CON LA SVEZIA. PER L’OLANDA C’E’ HAALAND… - TUTTI I GIRONI

Da gazzetta.it

"La Svizzera era una delle squadre migliori nella seconda urna, sarebbe potuta essere testa di serie. L’unico vantaggio è che sono vicini: sarà un viaggio corto". Parla così il c.t. Roberto Mancini, che ha seguito in diretta su Rai 2 il sorteggio dei gruppi delle qualificazioni al Mondiale 2022: "Siamo stati bravi in Nations League e quindi ci è capitato il girone da cinque squadre".

L'Italia incontrerà la Svizzera anche nel girone degli Europei la prossima estate insieme a Turchia e Galles. Mancini chiede la massima attenzione: "Basta perdere un punto, fare un pareggio, e si rischia. Le partite vanno giocate e vinte tutte". Sulla Bulgaria: "Non sono mai state gare semplici con loro, anche se sono sulla carta un'avversaria inferiore". E su un commento complessivo al girone, il c.t. ammonisce: "Non dobbiamo sottovalutare nessuno". Il viaggio a Vilnius non lo preoccupa, ad eccezione di un dettaglio: "Farà freddo".

Oltre agli elvetici, assieme all'Italia ci sono Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Mancini è lapidario: "Dobbiamo metter il mirino alle prime tre partite di qualificazione al Mondiale, di marzo. Saranno molto importanti quei tre impegni. Poi penseremo all'Europeo". E dopo l'Europeo, per l'Italia ci saranno tre partite a settembre e due a novembre.

"Questo gruppo è unito e questo ha sempre fatto la differenza. I ragazzi hanno tutti una buona mentalità, vogliono vincere, quindi andremo ad affrontare ogni partita facendo il nostro gioco". Su Zaniolo garantisce che "sarà disponibile per l'Europeo. La speranza è di vederlo in campo già a marzo". E su Immobile: "È la Scarpa d'Oro, quando gioca con noi fa sempre bene, in Olanda ha fatto una partita pazzesca. Siamo felici di lui come di Belotti e Kean".

Chiesa e Bernardeschi? "Possono giocare entrambi sia a destra sia a sinistra, e Bernardeschi in Polonia ha fatto bene anche come finto centravanti". Sui centrocampisti per affrontare quest'importante viaggio: "Ci sono tanti giocatori bravi, a maggio decideremo la squadra per l'Europeo".

"Avrei evitato la Svizzera ma sarà un test importante per noi, sarà emozionante avere avversari di caratura elevata. Ha ragione Mancini, il girone non va sottovalutato, ma devo dire che l'ho vissuto con molta serenità. Toccando con mano la forza della nostra nazionale, sono particolarmente tranquillo e sereno. Il gruppo è unito e affidabile, abbiamo un progetto credibile, ci manca solo il lieto fine". Così interviene Gabriele Gravina, lodando il realismo - "e l'entusiasmo che ha ridato dignità al calcio italiano" - del c.t., che sta facendo "un lavoro straordinario".

QATAR 2022

Il destino di 55 nazionali, compresa la Francia campione, racchiuso in un’urna. Pochi minuti col fiato sospeso prima di iniziare a studiare i rivali. Meno di due anni per sognare.

Con la consapevolezza che di quelle 55 solo 13 si qualificheranno per il Mondiale 2022 (21 novembre-18 dicembre in Qatar). I sorteggi di Zurigo hanno designato i gironi per le qualificazioni europee, che si terranno dal 24 marzo 2021 al 29 marzo 2022. Le 55 squadre sono state divise in 10 gruppi: 5 da 6 nazionali, 5 da 5 nazionali. Si qualificano direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti, playoff (doppio, prima 6 semifinali, poi 3 finali) tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

La Nazionale di Roberto Mancini è stata inserita nel gruppo C e non è stata molto fortunata. Tra le squadre di seconda fascia ha infatti pescato proprio una di quelle da evitare, ovvero quella Svizzera che peraltro è già nel girone degli azzurri all’Europeo. Meglio in terza fascia con l’Irlanda del Nord, decisamente meno quotata, così come la Bulgaria. Il gruppo viene chiuso dalla Lituania.

GRUPPO A

Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Cristiano Ronaldo dovrà giocarsela con i sempre ostici serbi (col dente avvelenato dopo l’eliminazione dall’Europeo ai rigori con la Scozia) ma dovrebbero essere l’unico vero ostacolo sulla strada verso Doha dato che le altre non fanno certo paura.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE QATAR 2022

GRUPPO B

Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

La Spagna trova quella Svezia che costò l’ultimo Mondiale agli azzurri ma un gradino sotto rispetto ad altre potenziali rivali di quella fascia. Stesso discorso per la Grecia.

GRUPPO C

Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

GRUPPO D

Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

Francia chiaramente favorita, ma occhio all’Ucraina di Sheva, una delle più temute della seconda fascia. La Bosnia di Dzeko l’abbiamo appena vista contro gli azzurri in Nations League ed è sicuramente alla portata dei francesi. La Finlandia non va presa sottogamba.

GRUPPO E

Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

L’attuale numero uno del ranking Fifa trova l’ostico Galles, una delle peggiori rivali possibili nella seconda urna. Anche la Repubblica Ceca non va sottovalutata.

GRUPPO F

Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE QATAR 2022

I danesi sono stati sorteggiati con un Austria in crescita ma non ancora certo spauracchio, stesso discorso che può essere fatto per gli scozzesi, come detto freschi di qualificazione all’Europeo.

GRUPPO G

Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Girone molto duro, con gli olandesi che dovranno vedersela con la Turchia e la Norvegia dei giovani talenti Haaland e Hauge.

GRUPPO H

Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Girone dal forte sapore dell’Est, con due nazioni della ex Jugoslavia, oltre a russi e slovacchi.

GRUPPO I

Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE QATAR 2022 DE ROSSI

Si merita la classica definizione di “girone di ferro” con gli inglesi che dovranno vedersela con la Polonia di Lewandowski e l’Ungheria, tra le più quotate di terza fascia.

GRUPPO J

Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Lichtenstein.

Cammino non impossibile sulla carta anche se la Germania è in fase di transizione tra due generazioni. La Romania era una delle più appetibili in seconda fascia, mentre l’Islanda va presa con le molle. Ma i tedeschi sembrano decisamente favoriti.

