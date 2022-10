19 ott 2022 16:24

STAVOLTA LO ZIMBELLO DEL MONDO INTERO E’ ICARDI NON WANDA! A BUENOS AIRES MAURITO TENTA DI ENTRARE NELL'HOTEL DELLA MOGLIE, CON CUI ORMAI DA MESI STAREBBE PER SEPARARSI: INTERVIENE LA POLIZIA! NEL BEL MEZZO DELLO SCANDALO L-GANTE, IL BOMBER DEL PSG ERA VOLATO IN ARGENTINA PER AVERE CHIARIMENTI DA WANDA MA NON È ANDATO TUTTO COME PREVISTO. E ICARDI E' STATO BLOCCATO DALLA SICUREZZA…