Prima vacanza d'amore in Sardegna per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Per l'occasione la tennista russa ha indossato look semplici senza però rinunciare al glamour. La 25enne ha sfoggiato accessori griffati e alla moda, non proprio alla portata di tutti.

È il caso delle ciabattine di Hermès, ormai da anni un must dell'estate. Anna ha scelto la variante in bianco. Prezzo? 595 euro. Si tratta del modello Oran, morbide e comode, in vitello Box con suola in cuoio, dal tacco di un solo centimetro. Le più cercate e acquistate dalle fashion addicted, viste ai piedi di tante celebrity come Meghan Markle. Un vero e proprio oggetto del desiderio, descritte come scarpe "da possedere per tutta la vita". Sono ormai considerate iconiche e per questo sono state inserite nella Hall of Fame di Hermès insieme alla cintura Collier de Chien, alla Kelly e alla Birkin Bag ed altre creazioni leggendarie della maison francese.

Anna Kalinskaya in Sardegna ha abbinato le ciabattine Hermès a due borse Prada. Per la giornata in spiaggia ha scelto la shopping in crochet bianco dal valore di 1600 euro.

Pratica e versatile, è di grande tendenza quest'estate, tanto che è stata già vista anche al braccio di Belen Rodriguez e di Cristina Marino (la moglie di Luca Argentero). Dalla silhouette morbida e destrutturata e dalla texture leggera con il logo lettering del brand milanese ricamato in nero sul davanti per una borsa da spiaggia chic e contemporanea.

Per un giro in città, invece, la Kalinskaya ha puntato sulla Miu Miu, al quale il rapper Tony Effe ha dedicato una canzone di grande successo. Realizzata in nappa matelassé, è caratterizzata dall'effetto tridimensionale e sofisticato dato dalla pregiata lavorazione. La forma hobo, tra ispirazioni rétro ed eleganza contemporanea, è il nuovo sinonimo della moderna femminilità. Costo? 2100 euro.

