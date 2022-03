LA STRADA VERSO IL QATAR E’ LASTRICATA DI TRAPPOLE E BUONE INTENZIONI – MANCINI ALLA VIGILIA DEGLI SPAREGGI: "VOGLIO ANDARE AL MONDIALE PER VINCERLO. ALLO SCENARIO B NON CI PENSO NEANCHE" – POI SPIEGA PERCHE’ HA CHIAMATO JOAO PEDRO E NON BALOTELLI – OCCHIO ALLA MACEDONIA DEL NORD: “SARÀ UNA PARTITA CHE TUTTI DANNO PER SCONTATA MA ABBASTANZA DIFFICILE. POI AVREMO 4 GIORNI PER PREPARARE LA SECONDA…”

Giovedì 24 marzo l'Italia si gioca tutto, contro la Macedonia sarà da dentro o fuori. Obiettivo vincere per sfidare Portogallo o Turchia nella seconda partita e provare a staccare il pass per i Mondiali in Qatar. Il ct Mancini in conferenza stampa ha dichiarato: "Lo sport italiano dà sempre soddisfazioni, non si può sempre vincere e ci possono essere momenti difficili, ma ci ha dato sempre belle vittorie. Noi abbiamo queste due partite poi il bello sarà a novembre-dicembre. Cerchiamo di passare questa settimana di passione", ha detto da Coverciano dove gli Azzurri sono in ritiro.

"Forse qui non dovevamo esserci, ma sappiamo che nel calcio ci possono essere delle sorprese e delle difficoltà. Abbiamo basi solidi e siamo positivi, allo scenario B non vogliamo nemmeno pensare. Perché Joao Pedro e non Balotelli? Non ci sono grosse motivazioni, lasciare un giocatore a casa dispiace sempre. Ma la valutazione è stata che Joao Pedro può fare anche la seconda punta o l'esterno. Ho cercato di portare quelli che potessero essere più utili, abbiamo un mezzo allenamento di quello di domani pomeriggio ed un altro di domenica prossima per provare, quindi non abbiamo tanto spazio.

La base è chi è venuto all'Europeo con qualcun altro che è rimasto fuori come Bernardeschi che viene da un lungo stop o Calabria. Ma non potevo convocarne 40, già così sono abbastanza. Su chi non sta benissimo faremo valutazioni sulla prima partita, che è quella su cui ci dobbiamo concentrare. Sarà una partita che tutti danno per scontata ma abbastanza difficile, saranno 90' e può accadere qualsiasi cosa, poi avremo quattro giorni per preparare la seconda", ha aggiunto Mancini.

"La nostra squadra è riuscita a fare risultati partendo dalla base del gioco e bisogna ripartire da quello. Avremmo fatto volentieri a meno di questo momento ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Il nostro obiettivo è quello di vincere il Mondiale e per farlo dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo, non servono tanti discorsi", ha sottolineato ancora il ct.

"E' sempre stato molto entusiasmante giocare a Palermo, e credo lo sarà anche questa volta. Sono fiducioso perché ho dei bravi giocatori e bravi professionisti che hanno costruito la vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva formando una squadra straordinaria che ha meritato di vincere l'Europeo. Questa è una base solida che non ci garantisce di andare ai Mondiali ma è qualcosa di importante", ha concluso.

