STRAGE IN UN ASILO NIDO IN THAILANDIA: UN EX POLIZIOTTO, ARMATO DI PISTOLA E COLTELLO, SI È INTRODOTTO NELLA SCUOLA, UCCIDENDO 35 PERSONE, TRA CUI 25 BAMBINI DI ETÀ TRA I DUE E I TRE ANNI - L'AGGRESSORE È FUGGITO CON UN'AUTO E HA INVESTITO DIVERSI PEDONI, PRIMA DI UCCIDERE LA FAMIGLIA E TOGLIERSI LA VITA - L'UOMO ERA STATO LICENZIATO L'ANNO SCORSO PER ESSERE RISULTATO POSITIVO A UN TEST-ANTIDROGA: IL PROCESSO ALL'EX AGENTE SAREBBE DOVUTO INIZIARE DOMANI…

Da www.ansa.it

strage asilo nido in thailandia

E' di 35 morti, fra loro 25 bambini, il drammatico bilancio di una strage compiuta in un asilo nel nord-est della Thailandia per mano di un ex poliziotto che alla fine si è tolto la vita dopo aver ucciso anche la moglie, il figlio, e altri familiari. Lo riportano i media thailandesi.

L'uomo, armato di pistola e coltello, aveva fatto irruzione nell'asilo nido, nella città settentrionale di Na Klang, colpendo bambini ed adulti. I piccoli rimasti uccisi nel raid avevano tra i due e i tre anni, hanno riferito le forze dell'ordine. L'aggressore è fuggito con un'auto e ha investito diversi pedoni. Infine ha ucciso la sua famiglia e poi si è tolto la vita.

l ex poliziotto che ha compiuto la strage nell asilo nido in thailandia

L'uomo aveva 34 anni ed era un ex poliziotto che era stato licenziato dalla polizia l'anno scorso per essere risultato positivo a un test-antidroga, scrivono i media thailandesi, aggiungendo che l'uomo aveva un problema di dipendenza dalla metanfetamine. Il processo all'ex agente sarebbe dovuto iniziare proprio domani.

strage asilo nido in thailandia l ex poliziotto che ha compiuto la strage nell asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia strage asilo nido in thailandia