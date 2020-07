27 lug 2020 00:03

STRAPOTERE JUVE – NEANCHE IL COVID INTERROMPE LA DITTATURA BIANCONERA: SAMP KO E NONO SCUDETTO DI FILA. LE RIVALI? LA LAZIO E’ SCOPPIATA DOPO IL LOCKDOWN PER I TROPPI INFORTUNI E LA PANCHINA CORTA, L’INTER SI E’ BUTTATA VIA CON SASSUOLO, BOLOGNA E VERONA. E L’ATALANTA? HA STUPITO ANCORA TUTTI MA DEVE MANGIARSI LE MANI PER IL PARI DI TORINO – PRIMO SCUDETTO PER SARRI: PARATICI CONFERMA CHE RESTERA’ ALLA JUVE- ANSIA PER DYBALA: FITTA A UN ADDUTTORE, LIONE A RISCHIO… - VIDEO