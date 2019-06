5 giu 2019 10:37

STUPRI CHE NON LO ERANO… AGAIN! ‘BLOOMBERG’: “LA MAYORGA HA RITIRATO L'ACCUSA DI STUPRO NEI CONFRONTI DI CR7” – DOPO CHE SI SONO SGONFIATI I CASI NEYMAR E DEPARDIEU, ARRIVA UNA NOTIZIA CHE TOGLIEREBBE DAI GUAI ANCHE RONALDO – “I DOCUMENTI PERÒ NON SPIEGANO SE I DUE HANNO TROVATO UN ACCORDO”