SUNING CON IL CAPPELLO IN MANO – L’INTER HA 630 MILIONI DI DEBITI E CERCA UN PRESTITO DA 250 MLN: IPOTESI INVESTITORI AMERICANI - LA SEMESTRALE DI BILANCIO LUGLIO-DICEMBRE SI CHIUDE CON UN -62,7 MILIONI (LA JUVE FA REGISTRARE UN MENO 113). L’OBIETTIVO DI ZHANG È FESTEGGIARE LO SCUDETTO (SAREBBE IL PRIMO PER UNA PROPRIETÀ STRANIERA) E RESTARE ALMENO UN ALTRO ANNO - L'INTER HA APPENA SALDATO LA PRIMA RATA DI HAKIMI CON IL REAL MADRID E GLI STIPENDI DI GENNAIO. MA VERSERÀ A MAGGIO GLI INGAGGI DI NOVEMBRE-DICEMBRE..

Stefano Scacchi per "la Stampa"

zhang

Dieci punti in più in classifica e 50 milioni di perdite in meno nei primi sei mesi della stagione in corso. È sempre derby d'Italia tra Inter e Juventus. Dal campo, dove la squadra nerazzurra insegue lo scudetto per interrompere l'egemonia dei nove campionati consecutivi vinti dai rivali bianconeri. Fino ai conti del bilancio.

Ieri il Cda interista ha approvato la semestrale luglio-dicembre dell'anno scorso, con un «rosso» di 62,7 milioni. Subito è scattato il raffronto con il più pesante -113 milioni, fatto registrare dalla Juventus.

steven zhang 1

«È una perdita significativamente più bassa rispetto a quella dei bianconeri», è il primo termine di paragone che filtra dal club nerazzurro. Quasi un riscatto economico dopo mesi di scricchiolii di Suning. Ha contribuito lo slittamento della scorsa annata calcistica oltre il termine del 30 giugno con lo spostamento verso questo esercizio di 20 milioni di ricavi legati al montepremi per la finale di Europa League e ai diritti tv delle competizioni Uefa.

sala zhang

Ovviamente questo dato diventa un argomento in mano a chi vuole ridare una patina di stabilità alla gestione della famiglia Zhang: «La proprietà dell'Inter - spiega la società - ribadisce che continuerà a garantire il mai mancato supporto finanziario». Orgoglio amplificato dal lancio del nuovo logo dell'Inter, disegnato nel corso della giornata sulle vetrate della sede nerazzurra. Le incertezze, però, non possono essere spazzate via da una cifra.

zhang

L'Inter ha appena saldato la prima rata di Hakimi con il Real Madrid e gli stipendi di gennaio. Ma verserà a maggio gli ingaggi di novembre-dicembre, per i quali ha beneficiato della norma eccezionale della Figc, che ha alleggerito i controlli di metà febbraio, permettendo di dilazionare il pagamento in presenza di accordi con i tesserati. Le notizie di questi adempimenti economici, che sarebbero stati agevolati da Goldman Sachs, hanno indispettito i tifosi del Juangsu, la squadra «cancellata» da Suning.

Sulle negoziazioni con i fondi interessati ad acquistare l'Inter è calato il più fitto silenzio, per consentire a Steven Zhang di giocarsi fino all'ultima giornata le chance scudetto da presidente nerazzurro (sarebbe il primo trofeo di una proprietà straniera in Italia). Quando finirà il campionato, inizierà un'altra partita.

ZHANG CONTE ZHANG steven zhang 1 zhang zhang sala