SUPERLEGA, MA CHE CE FREGA! CANTONA: “UNA VERGOGNA NON ASCOLTARE I TIFOSI”. NON MALE DETTO DA UNO CHE I TIFOSI LI PRENDEVA A CALCI – COSMI TRA GALEANO E LE SACRE SCRITTURE: “LE EMOZIONI NON SONO IN VENDITA, DASPATE I MERCANTI” – IL LAZIALISSIMO TOMMASO PARADISO SCATENA L'INFERNO: "LA SUPERLEGA? UN ATTO VANDALICO, LA MACCHIA DELLA TIRANNIDE, L'INCIVILTÀ, IL FUTURO DISTOPICO, LA FINE DELLO SPORT PIÙ POPOLARE AL MONDO" - VIDEO

erica cantona

Dagonews

SUPERLEGA, AU REVOIR – Cantona stronca il progetto di Perez&Agnelli: “I tifosi sono la cosa più importante nel calcio e devono essere rispettati. Questi club hanno chiesto ai loro tifosi cosa ne pensassero di questa idea? No, sfortunatamente. Ed è una vergogna". Non male detto da uno che i tifosi li prendeva a calci…

tommaso paradiso

PARADISO E INFERNO – L’ex frontman dei “Thegiornalisti” Tommaso Paradiso, tifosissimo della Lazio, verga su Instagram un post apocalittico per bocciare il progetto Superlega: "Un atto vandalico, la separazione finale del mondo tra poveri e ricchi, una coscienza sporca, la macchia della tirannide, la supremazia del più forte, l'inciviltà, il futuro distopico, il fallimento di ogni valore legato allo sport, il sopruso, la violenza, la fine dello sport più popolare al mondo, la fine della passione, la fine del tifo, la morte delle domeniche in famiglia e delle aste al Fantacalcio con gli amici di una vita, la fine dei giochi e del divertimento, la tomba delle piccole realtà, i potenti che diventano sempre più potenti, il nostro calcio che non sarà più il nostro, bambini che cresceranno senza la squadra del cuore, quella vera, non quella imposta. La deriva del giusto: questo e anche molto di più è la Superlega".

serse cosmi 9

SPLENDORI E MISERIE DI COSMI – Il mitologico Serse per dire no alla Superlega ondeggia tra Galeano e le Sacre Scritture: “Si prendono il pallone e lo vendono al migliore offerente. Le emozioni non sono in vendita, anche perché appartengono “solo” al popolo, non ai mercanti. E adesso daspate loro!!".

