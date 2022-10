17 ott 2022 16:52

SUPERMARIO, CHE "BOMBA"! - BALOTELLI HA COMINCIATO BENISSIMO LA NUOVA ESPERIENZA IN SVIZZERA AL SION: IL CENTRAVANTI AZZURRO HA SEGNATO NELLA PARTITA CONTRO IL LUCERNA CON UN TIRO A 102 CHILOMETRI ALL'ORA - SI TRATTA DEL TERZO GOL IN CINQUE PARTITE PER L'ATTACCANTE… - VIDEO