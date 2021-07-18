Gimbo Tamberi in azzurro TAMBERI tamberi e chiara bontempi TAMBERI TAMBERI TAMBERI 6 Gimbo e Chiara 4 TAMBERI TAMBERI CON LA FIDANZATA tamberi
TAMBERI, OGGI E DOMANI - LA STELLA AZZURRA DEL SALTO IN ALTO PRIMA DI VOLARE A TOKYO CHIEDE ALLA STORICA FIDANZATA CHIARA DI SPOSARLO: ALLA FINE DI UNA ROMANTICA CENA, SCATTA LA PROPOSTA CON CENTO ROSE ROSSE (VIDEO) - I DUE SI CONOSCONO DA QUANDO HANNO 14 ANNI, LEI: "E PENSARE CHE AVEVAMO INIZIATO A SCRIVERCI SU FACEBOOK. LA BARBA FATTA A META'? SE DECIDE DI FARE UNA COSA LA FA" - "GIMBO" SI E' FATTO MALE PRIMA DI RIO E ASPETTA LA RIVINCITA OLIMPICA DA 6 ANNI - VIDEO-
Gimbo Tamberi in azzurro TAMBERI tamberi e chiara bontempi TAMBERI TAMBERI TAMBERI 6 Gimbo e Chiara 4 TAMBERI TAMBERI CON LA FIDANZATA tamberi
MUGHINI – "DIO CHE BELLO LO SPEZZONE SUL CAMIONISTA IN VAL DI SUSA CHE BLOCCATO DAI NO-TAV SCENDE DAL MEZZO, URLA E MINACCIA. QUEI RAGAZZI SONO DEI MINCHIONCELLI SENZ’ARTE NÉ PARTE E IO TIFO SPASMODICAMENTE PER IL CAMIONISTA CHE SI STAVA SBATTENDO PER LE AUTOSTRADE D’ITALIA DALLE QUATTRO E MEZZA DEL MATTINO - LO DICO CON COGNIZIONE DI CAUSA, PERCHÉ NEI MIEI VENT’ANNI ANCH’IO SONO STATO UN MINCHIONCELLO. POI E’ SUCCESSO CHE…" – VIDEO
“LA VERITÀ” DI DAGO: “DAVVERO PENSIAMO CHE UN PADRE DI FAMIGLIA QUANDO TORNA A CASA DICA A SUA MOGLIE: HAI VISTO CHE HANNO SEGATO L'UOMO DI GIORGIA MELONI NEL CDA DELLA RAI? OPPURE ABBIA COME PRIMO PENSIERO COSA SI SON DETTI GRILLO E CONTE AL RISTORANTE? IN UN PAESINO CHI S'INTERROGA SUL DDL ZAN? SONO PIPPE DEI GIORNALI. LE PRIORITÀ SONO ALTRE. MIO FIGLIO TROVERÀ UN LAVORO? RIUSCIRÒ AD ARRIVARE A FINE MESE?'' - ''DA QUI AL 2023, QUANDO SI ANDRÀ A VOTARE, VEDREMO CAMBIAMENTI COPERNICANI. GIÀ NE ABBIAMO LE AVVISAGLIE. IL PIÙ DRAGHIANO DEI LEADER È SALVINI, CHE NON PARLA PIÙ DI MIGRANTI E ONG, MA DI GIUSTIZIA. TUTTO CAMBIA. BASTA GUARDARE IL PATTO TRA I DUE MATTEO CHE, CON LA REGIA DI DENIS VERDINI, STANNO LAVORANDO A UNA FEDERAZIONE CENTRISTA CON FORZA ITALIA. LA BOTTA ALLA MELONI SULLA RAI È UN SEGNALE: TU A DESTRA, NOI AL CENTRO" - IL FUTURO DI DRAGHI, LETTA, MATTARELLA - L'INSOSTENIBILE PESANTEZZA DELLA TRATTATIVA STATO-BONUCCI
MADE IN ITALY, VADE R-ETRO! ARNAULT SI COMPRA ANCHE ETRO, LA MAISON DEL LUSSO MILANESE. I 4 FRATELLI PRONTI A VENDERE IL 60% AL FONDO CHE HA APPENA RILEVATO SEMPRE DALL'OMONIMA FAMIGLIA TEDESCA, I SANDALI DELLA BIRKENSTOCK - LA MAISON CHE A FINE 2020 AVEVA UNA CINQUANTINA DI MILIONI DI DEBITI SECONDO FONTI FINANZIARIE SAREBBE STATA VALUTATA...
VERSBATTEN! – PRIMO GIRO PAZZESCO A SILVERSTONE: VERSTAPPEN LOTTA CON HAMILTON PER LA PRIMA POSIZIONE, I DUE SI TOCCANO A CIRCA 290 ORARI. L’OLANDESE DELLA RED BULL VOLA FUORI, NEL CAOS LECLERC PASSA IN TESTA DAVANTI A HAMILTON...
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
“NEGLI ULTIMI 7 GIORNI LA MAGGIORANZA DELLE REGIONI HA UNA CRESCITA DEI CASI, SOPRATTUTTO NELLA FASCIA DI ETÀ 10-29 ANNI” – SILVIO BRUSAFERRO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' LANCIA L'ALLARME: “IL GREEN PASS? BISOGNA TENER CONTO DELLE ESIGENZE SOCIALI. È UNA QUESTIONE CHE SPETTA ALLA POLITICA” – “OGGI IN ITALIA SONO 2,5 MILIONI LE PERSONE OVER60 CHE NON HANNO INIZIATO LA VACCINAZIONE E QUESTO È UN BACINO DI UTENZA PARTICOLARMENTE CRITICO”