Gaia Piccardi per il Corriere della Sera

Chiara conosce Gianmarco da quando aveva 14 anni, stanno insieme da quasi dodici, eppure non aveva intuito niente. «È successo tutto il 13 luglio, a Numana. Gimbo è sempre stato un romanticone pieno di sorprese, ma davvero non pensavo...» sgrana gli occhioni da Tokyo, qui pomeriggio e laggiù piena notte.

Chiara Bontempi è volata in Giappone, dentro la bolla ermetica nella quale gli organizzatori locali chiudono gli stranieri nel timore che i Giochi posticipati di un anno dalla pandemia accendano focolai di coronavirus, per sostenere il suo uomo nell'avventura che vale una vita: salire sul podio del salto in alto all'Olimpiade.

Piccolo passo indietro. Gianmarco Tamberi detto Gimbo, 29 anni, marchigiano, è la stella azzurra dell'alto (2,39 è il record italiano che detiene, gli ultimi salti pre-Giochi non sono stati all'altezza ma Gimbo è un animale da gara che si esalta nella lotta, nulla è perduto). Chiara è la ragazza a cui martedì scorso, appena prima di decollare per il Giappone, ha rivolto una proposta di matrimonio che ha fatto il giro dei social e le capovolte sul Web.

Il racconto, ancora trasognato, è di Chiara: «Avevamo organizzato un aperitivo con amici e parenti per salutare Gianmarco in partenza per i Giochi, poi siamo usciti a cena da soli. Ristorante La Torre di Numana, ci andiamo dall'inizio della nostra storia, niente lasciava presagire quello che è successo. Entriamo e mi accorgo di questo tavolo stupendo, rialzato, addobbato con petali di rosa e candele».

E lì non si è accesa nessuna lampadina? «Zero. Penso: ma che bel gesto... Ceniamo tranquilli, chiacchierando. A fine pasto Gimbo dice: scusa, vado in bagno». Nessun barlume, nemmeno a quel punto? «Ma no, chi pensava al matrimonio? Fa mettere una canzone di sottofondo, torna con un mazzo di cento rose rosse...». E tu? «E io neppure lì ci arrivo! Poi mi fa un discorso, la prende alla larga, mi spiega che c'è un'ultima cosa che deve fare prima di partire e chiudersi nella concentrazione per la gara».

Astuccio con l'anello, inginocchiamento da vecchio gentleman: mi vuoi sposare? «Ho detto sì».

Il campione innamorato, che negli anni non ha mai lesinato apprezzamenti per la ragazza cui deve lo stato di benessere che gli ha permesso di centrare risultati prestigiosi (un oro mondiale e europeo indoor, un oro continentale all'aperto), ha poi proseguito la serenata alla sua Chiara su Instagram: «Questo regalo, tesoro mio, è per ringraziarti per tutti questi anni in cui mi hai sostenuto, trasformando i miei obiettivi nei tuoi, e per dirti che ogni giorno che mi sveglio vedo la donna più bella del mondo».

Troppe emozioni tutte insieme, Chiara? «Con Gimbo è sempre così. E pensare che il primo incontro, tramite amici comuni, non era stato particolarmente romantico, avevamo iniziato a scriverci su Facebook, abbiamo carburato piano. Però, una volta iniziata la relazione, siamo cresciuti e cambiati insieme al nostro amore».

Come a Wimbledon Ajla Tomljanovic ha scelto di restare accanto a Matteo Berrettini nella bolla di Londra, così Chiara è volata nel campus della Waseda University di Tokorozawa, sede del ritiro pre-olimpico dell'atletica azzurra, per sostenere il suo fuoriclasse: «Questa per Gianmarco è un'Olimpiade molto sospirata e desiderata. Nel 2016, appena prima di Rio, s'infortunò: aspetta questa occasione da sei anni...».

Anni densi di ostacoli, sogni infranti e rimessi insieme con la colla della passione: «Mi sembrava giusto esserci, vivere insieme l'esperienza giapponese è molto importante, soprattutto per lui che si nutre dell'energia del pubblico, e qui di pubblico non ce ne sarà. Volevo che, alzando gli occhi dalla pedana verso le tribune, vedesse almeno il volto di una persona che lo ama».

Chiara apprezza tutto di Gimbo («È dolce ma forte, affronta la vita senza paura»), un po' meno i look bizzarri con cui ama gareggiare (la barba fatta a metà, un marchio di fabbrica, ultimamente i capelli bianchi alla Legolas del «Signore degli anelli»), però non sottilizza: «L'aspetto esuberante è una sua caratteristica, se decide di fare una cosa, la fa. E a me piace anche per questo».

La data del matrimonio non è ancora stata decisa, i progetti di famiglia sono rimandati all'autunno insieme al cambio di casa, a Giochi archiviati e mente sgombra: «Le idee sono tante, ma prima l'atletica. Abbiamo voglia di spensieratezza».

