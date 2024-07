10 lug 2024 15:38

TAMBERI ZOMPA QUANTO VUOI MA NON SALTARE...LE OLIMPIADI! - DOPO IL PROBLEMA AL BICIPITE FEMORALE IL CAMPIONE OLIMPICO, MONDIALE E EUROPEO DI SALTO IN ALTO VOLA A MONACO PER UN CONTROLLO DAL PROFESSOR MULLER CHE IN PASSATO, TRA GLI ALTRI, SI ERA OCCUPATO ANCHE DEI MUSCOLI DI JACOBS - A MENO DI UN MESE DAI GIOCHI, IL PORTABANDIERA AZZURRO, VUOLE ESSERE SICURO DELLE SUE CONDIZIONI PRIMA DI RIPRENDERE LA PREPARAZIONE IN VISTA DI PARIGI…