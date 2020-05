IL TANGO D’ADDIO DEL ‘PIPITA’ - HIGUAIN VUOLE LASCIARE LA JUVENTUS E COMPLETARE LA CARRIERA AL RIVER PLATE. MA IL PADRE SMENTISCE: “GONZALO HA UN ANNO DI CONTRATTO CON IL CLUB BIANCONERO E LO VUOLE RISPETTARE. NON È ANCORA IL MOMENTO DI TORNARE AL RIVER”

Antonio Barillà per “la Stampa”

higuain

Non più semplici indiscrezioni: Gonzalo Higuain vuole lasciare la Juventus e completare la carriera al River Plate.

Una scelta destinata a chiudere il cerchio, visto che i Millonarios sono stati la sua culla: le giovanili scalate e un biennio in prima squadra prima di approdare, diciannovenne, al Real Madrid. A tramutare le voci in indizi, l' ipotesi in trattativa, è l' incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra il Pipita e i vertici del suo primo club: il presidente Rodolfo D' Onofrio e il ds Enzo Francescoli. Inutile aspettarsi conferme, ma si è parlato del futuro e in particolare dell' ingaggio, ostacolo principale all' operazione: il centravanti non si è avventurato nei dettagli, non è ancora il momento e comunque è un tesserato bianconero fino al giugno 2021, ma ha garantito che non sarà un problema accettare un taglio anche cospicuo.

higuain sarri

La linea bianconera La sua priorità è il ritorno a Buenos Aires per l' amore verso quei colori ma soprattutto per avvicinarsi alla famiglia d' origine, stare accanto alla mamma ammalata. Quando si parlò di fuga dall' Italia per la scelta di organizzare un volo privato dopo essere risultato negativo al tampone, fu lo stesso fratello Nicola a confidarlo, invocando rispetto.

higuain

Anche per questo, già prima del vertice con D' Onofrio e Francescoli, l' alternativa di un nuovo trasloco a Madrid, sponda Atletico, era giudicata secondaria. Prima, però, sarà necessario raggiungere un accordo con la Juventus: nessun muro - il club bianconero, da Carlos Tevez ad Andrea Pirlo, ha sempre agevolato i calciatori che, comportandosi correttamente, hanno manifestato l' esigenza di interrompere contratti in essere -, ma si dovranno comunque definire i termini della cessione. Non immediata però: in caso di ripartenza della Serie A, Gonzalo rientrerà per chiudere la stagione e discutere la soluzione.

La più semplice ricalca quella studiata per Carlitos, ceduto al Boca Juniors in cambio delle opzioni su quattro gioiellini: tra questi, un giovanissimo Rodrigo Bentancur.

In Argentina ipotizzano l' inserimento di Julian Alvarez, attaccante classe 2000, ma l' investimento sarà effettuato eventualmente su promesse ancora più giovani. Esclusa, invece, una rescissione.

higuain dybala 1

Operazione stile Tevez «Per rivedere Gonzalo al Monumental sarà fondamentale la sua voglia di River, perché i club sudamericani non possono competere economicamente con quelli europei» aveva detto Francescoli a Ole, ma adesso l' ostacolo è abbattuto. Quanto al responsabile dell' area sport Fabio Paratici, in una recente intervista a Sky, si è limitato a dire «Speriamo resti con noi», ricordando però le preoccupazioni e la sensibilità del ragazzo per le vicende familiari. Decisive per una scelta di vita, prima che di calcio, davanti alla quale la Juve non alzerà barricate.

higuain dybala higuain dybala higuain 11