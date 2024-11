E TANTI BACI AL FISCO! – L'EX TENNISTA CAMILA GIORGI, CHE SI È TRASFERITA A BUENOS AIRES, HA POSTATO SUI SOCIAL UNA FOTO CON IL NUOVO FIDANZATO: “È STATO AMORE A PRIMA VISTA. ORA NON MI MUOVO PIÙ DALL’ARGENTINA” – IL FORTUNATO SI CHIAMA RAMIRO MARRA ED È UN POLITICO ARGENTINO – IL MESE SCORSO, OSPITE A “VERISSIMO”, LA GIORGI, A PROPOSITO DEI SUOI GUAI CON L'ERARIO, AVEVA DETTO: “LA MIA NON È STATA UNA FUGA. NON SIAMO SCAPPATI DALL’ITALIA PER EVASIONE FISCALE...” - VIDEO

Le parole di Camila Giorgi sull’ipotesi della sua fuga all’estero: “Non è stata una fuga, mi ero trasferita in America.” #Verissimo pic.twitter.com/YG8u35v9fl — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 6, 2024

Estratto dell’articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

CAMILA GIORGI CON IL FIDANZATO RAMIRO MARRA

Nuova vita e nuovo amore per Camila Giorgi dopo l’addio al tennis. Soltanto un mese fa era tornata in Italia e a «Verissimo», la trasmissione di Canale 5 di Silvia Toffanin, aveva chiarito le cose: «La mia non è stata una fuga. Non siamo scappati dall’Italia per evasione fiscale. Io non sono scappata, ho scelto di andare a vivere a Miami, negli Stati Uniti».

Adesso, invece, Giorgi vive in Argentina, a Buenos Aires, come si può leggere nella biografia sul suo profilo Instagram. E sempre sui social lo ha raccontato lei stessa in alcune storie, rispondendo alle domande dei fan: «Ti fermerai a vivere in Argentina?», le chiedono. «Sì, ora non mi muovo più. Cosa mi piace di più dell’Argentina? Il mio fidanzato», la sua risposta, svelando la notizia del suo nuovo amore: «Come ci siamo incontrati? Nel suo ufficio, è stato amore a prima vista».

camila giorgi

Sempre a «Verissimo», Camila aveva confessato di essere impegnata con David Holiner, imprenditore statunitense. Ora non è più così. Perché è la stessa ex tennista a rivelare l’identità del suo nuovo compagno: si tratta di Ramiro Marra, famoso politico attivo nella città di Buenos Aires.

[…]

In serata è arrivata la conferma di lui sul proprio profilo X. Marra ha pubblicato una foto con loro due: «Concludendo la giornata con la miglior compagna. Grazie per gli auguri di compleanno e per tutto il supporto ricevuto. Buonasera a tutti. L’Argentina sarà prospera», si legge. […]

TWEET DI RAMIRO MARRA CON CAMILA GIORGI camila giorgi a verissimo camila giorgi le storie instagram di camila giorgi 2 camila giorgi camila giorgi 1 CAMILA GIORGI camila giorgi 5 camila giorgi - silvia toffanin - verissimo