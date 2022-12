12 dic 2022 16:39

TANTO RIGORE PER NULLA – L’EX PORTIERE DELLA NAZIONALE GIANLUCA PAGLIUCA TORNA SULLA FINALE MONDIALE DI USA ’94 PERSA CONTRO IL BRASILE AI RIGORI: “IMPOSSIBILE DIMENTICARE. BARESI, MASSARO, BAGGIO SBAGLIARONO DAL DISCHETTO PERCHÉ NON PARTIRONO DECISI. IL SEGRETO È NON PERDERE TEMPO IN RINCORSE E PASSETTINI. I PORTIERI SONO FURBI E CAPISCONO QUANDO CHI STA PER CALCIARE NON È SICURO DI SÉ” – L’ELOGIO DEL “DIVO” MARTINEZ, IL PORTIERE DELL'ARGENTINA - VIDEO