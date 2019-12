TE LEVO LA MOTO – TEGOLA SU ANDREA IANNONE: SOSPESO PER DOPING – IL PILOTA E’ RISULTATO POSITIVO AGLI STEROIDI ANABOLIZZANTI DOPO LA GARA DI SEPANG – IANNONE SI ERA INFORTUNATO A MISANO UN MESE E MEZZO PRIMA DELLA MALESIA. UN’IPOTESI È CHE PER FAVORIRE IL RECUPERO ABBIA DOVUTO FARE RICORSO A FARMACI

Da www.liberoquotidiano.it

Una clamorosa tegola per Andrea Iannone: il pilota di MotoGp è stato sospeso preventivamente per un risultato analitico relativo all'uso di steroidi anabolizzanti androgenici esogeni. La notizia è stata resa nota dalla Fim, Federazione internazionale del motociclismo. Il prelievo delle urine, si apprende, risale allo scorso 3 novembre, è avvenuto a Sepang, in occasione della penultima gara della stagione. Il laboratorio accreditato Wada di Kreischa in Germania ha analizzato il campione di urina prelevato notificando poi il risultato.

Dunque, Iannone è stato sospeso in ottemperanza del secondo articolo 7.9.1 del codice antidoping della Fim; ora il pilota ha la facoltà di chiedere l’analisi del campione B prelevato in Malesia e la revoca della sospensione ma fino a che il divieto vige non può partecipare ad alcuna gara motociclistica. Una notizia che piove nel giorno in cui Iannone era atteso a Noale, per la festa di Aprilia, dove è stato confermato pilota per il 2020. Prima della gara di Sepang, Iannone si era infortunato a Misano un mese e mezzo primo di Sepang. Un’ipotesi è che per favorire il recupero abbia dovuto fare ricorso a farmaci.

