25 mag 2023 11:25

TE PAREVA, COME OGNI ANNO ARRIVA LA "SHITSTORM" SULL'INNO DI MAMELI PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA - GAIA GOZZI, LA CANTANTE CHE SI È ESIBITA IERI ALL'OLIMPICO PRIMA DI FIORENTINA-INTER, VIENE RIMPROVERATA DA ALCUNI TWITTAROLI CHE LA ACCUSANO DI AVER SBAGLIATO L'ATTACCO DELL'INNO ITALIANO - IN REALTÀ, QUELLO CHE I CRITICI MUSICALI PART-TIME DI TWITTER NON HANNO NOTATO È CHE A ESSERE IN RITARDO ERA…- VIDEO