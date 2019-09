“NOLE, MA NON TI DOVEVI RITIRARE?” UN TIFOSO SFOTTE DJOKOVIC IN ALLENAMENTO. LUI RISPONDE IN MODO TRANCHANT: “TI VERRÒ A CERCARE” - IL NUMERO 1 DEL MONDO, CHE HA ACCUSATO UN PROBLEMA ALLA SPALLA, ABBANDONA PER INFORTUNIO GLI US OPEN AGLI OTTAVI DI FINALE - VIDEO