LA TELENOVELA DELLO STADIO A TOR DI VALLE SI CHIUDE CON UNA MAXI-RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE ALLA ROMA: CHIESTI 331 MILIONI DI DANNI – UNA COMPLICAZIONE IN PIU’ PER I FRIEDKIN. LA ROMA È SEMPRE INTERESSATA A REALIZZARE IL SUO STADIO ALL'OSTIENSE. DUE GLI OBIETTIVI: L'AREA DEGLI EX MERCATI GENERALI OPPURE QUELLA ALL'OMBRA DEL GAZOMETRO, DI PROPRIETÀ DI ENI… - LE FOTO DI ROMA-SAMP BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Lorenzo d'Albergo per "la Repubblica - Edizione Roma"

progetto stadio tor di valle

Trascinato in tribunale dal ricorso da 291 milioni di euro presentato da Eurnova e dalla Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek, il Campidoglio contrattacca. L'epopea dello stadio a Tor di Valle si chiude con una maxi- richiesta di risarcimento dell'amministrazione capitolina. Una causa nella causa in cui, oltre alle due società che nel corso di un iter lungo più di 7 anni hanno parlato ( senza fortuna) con palazzo Senatorio per realizzare la nuovo impianto dei giallorossi, adesso entra anche la Roma.

pallotta

Già, perché il Comune chiede 331 milioni di euro di danni al club giallorosso oltre che ai suoi due ex partner. Nel conteggio c'è di tutto: i soldi per la figuraccia internazionale incassata da Roma Capitale, quelli dovuti per i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato a vuoto, le opere pubbliche che la città ha perso. Il controricorso firmato dall'avvocatura capitolina è stato depositato al Tar del Lazio lunedì ed è un j' accuse lungo 30 pagine.

Un romanzo burocratico a tinte fosche che ripercorre l'ascesa e il declino del progetto voluto dall'ex presidente giallorosso James Pallotta e cancellato dai nuovi proprietari statunitensi della Roma, Dan e Ryan Friedkin. « Una montagna di lavoro! » , esclama il Campidoglio nel documento di cui Repubblica è in possesso.

(...)

2 - LA MOSSA DEI LEGALI DI GUALTIERI COMPLICA I PIANI FUTURI DEL CLUB

Lorenzo d'Albergo per "la Repubblica - Edizione Roma"

ryan e dan friedkin

(...) La Roma è sempre interessata a realizzare il suo stadio, guarda all'Ostiense. Due gli obiettivi: l'area degli ex Mercati generali oppure quella all'ombra del Gazometro, di proprietà di Eni. Per la seconda nelle ultime settimane è stato firmato un non disclosure agreement, un patto di riservatezza, per lo scambio delle prime informazioni sul terreno.

GUALTIERI

I Friedkin sono quindi all'opera. Ma, come si ragiona in Campidoglio, potrebbero essere costretti a cambiare pelle: a causa ormai avviata, serve un nuovo contenitore societario. Un altro soggetto che non sia il club per permettere alla dirigenza di Trigoria di riavviare le trattative con Roma Capitale per il post Tor di Valle. Una complicazione in più nella rincorsa al nuovo stadio.

ryan friedkin foto mezzelani gmt 111 TOR DI VALLE

JAMES PALLOTTA

(...)

ROMA STADIO TOR DI VALLE