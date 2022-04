7 apr 2022 12:47

TEMPI BUI IN VISTA PER IL NOSTRO CALCIO CON LE PEZZE AL… PALLONE - LA UEFA CAMBIA LE REGOLE FINANZIARIE DAL 2024-2025, PER IL CALCIOMERCATO E GLI STIPENDI I CLUB POTRANNO SPENDERE NON PIÙ DEL 70% DEI RICAVI: IN PRATICA VENGONO PREMIATI I RICCHI E LE ITALIANE SOFFRIRANNO ANCORA DI PIÙ - QUALCHE ESEMPIO: LA ROMA AVREBBE UN RAPPORTO TRA I RICAVI E I COSTI PER LA SQUADRA PARI AL 126%, IL NAPOLI AL 108%, LA JUVENTUS AL 101%, LA LAZIO AL 99% E L'INTER AL 97%. SOLO IL MILAN SFIORA UN PIÙ ACCETTABILE 80%...