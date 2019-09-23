TENNIS DA RIDERE – ALLA 'LAVER CUP', FEDERER E NADAL "ALLENANO" FOGNINI: "NON ESSERE PIÙ NEGATIVO, CREDI NELLE COSE POSITIVE". ECCO COME E' FINITA LA PARTITA – NEL TORNEO A CUI PARTECIPANO I MIGLIORI TENNISTI DEL PIANETA DIVISI IN DUE SQUADRE, EUROPA CONTRO RESTO DEL MONDO, SHOW DI NADAL CHE CHIEDE IL SOSTEGNO DEI FAN: FEDERER E FOGNINI LO PRENDONO IN GIRO ALLE SPALLE - VIDEO

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nadal federer fognini nadal federer fognini

Nonostante la tensione delle gare, Roger Federer, Rafa Nadal e Fabio Fognini, riescono a trovare momenti di divertimento. I tre campioni, impegnati nel torneo "Laver cup", a cui partecipano i migliori tennisti del pianeta divisi in due squadre, Europa contro Resto del mondo, fuori dal campo si fanno scherzi proprio come vecchi amici. In un video postato sulla pagina Twitter della gara, mentre Nadal chiede il sostegno dei tifosi a Ginevra, i compagni di squadra lo prendono in giro alle spalle. Il tutto finisce in una allegra risata. Il video è diventato subito virale.

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