1 giu 2021 13:54

TERREMOTO IN CHAMPIONS: LA PRIMA SENTENZA DELL'UEFA SUL CASO SUPERLEGA ARRIVERA’ PRIMA DEGLI EUROPEI E SI PROFILA DURISSIMA: L'ESCLUSIONE DALLE COPPE EUROPEE, PER 1 ANNO O ADDIRITTURA 2, DI JUVENTUS, REAL E BARCELLONA – I TRE CLUB SCISSIONISTI BRANDISCONO IL PROCEDIMENTO UFFICIALMENTE ISCRITTO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO UEFA E FIFA MA… - GLI SMS DI AGNELLI A CEFERIN AI QUALI IL PRESIDENTE UEFA NON HA MAI RISPOSTO…