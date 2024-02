IL TFR DEI CANTANTI: VENDERE LA DISCOGRAFIA A CHI PAGA MEGLIO - ROD STEWART HA VENDUTO IL SUO CATALOGO MUSICALE PER CENTO MILIONI DI DOLLARI ALL'"ICONIC ARTISTS GROUP" - LA CESSIONE DEI DIRITTI DELLE CANZONI E DELL'IMMAGINE DEGLI ARTISTI È ORMAI UNA PRATICA CONSOLIDATA TRA I "DINOSAURI" DEL ROCK PER INCASSARE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI: PRIMA DELL'AUTORE DI "MAGGIE MAY", ANCHE BOB DYLAN, ELTON JOHN, NEIL YOUNG E MOLTI ALTRI COLLEGHI AVEVANO FATTO LO STESSO (INCASSANDO CIFRE ANCHE MOLTO PIU' ALTE…)

1. ROD STEWART VENDE LA SUA MUSICA PER 100 MILIONI DI DOLLARI

(ANSA) - Rod Stewart ha venduto il suo catalogo musicale per cento milioni di dollari. L'autore di successi come Maggie May e Da Ya Think I'm Sexy ha ceduto testi e musica delle sue canzoni - e anche alcuni diritti sulla sua immagine - all'Iconic Artists Group di Irving Azoff, una societa' entrata di recente nel fiorente mercato dei cataloghi musicali. (ANSA).

2. ROD STEWART VENDE LA SUA MUSICA PER 100 MILIONI DI DOLLARI (2)

(ANSA) - Stewart ha 79 anni. In una carriera di sei decenni ha accumulato dieci album 'number one'. Il cantante sta per pubblicare il suo 32esimo, intitolato Swing Fever in omaggio all'era delle big band. Quest'estate Stewart concludera' una 'residenza' al Colosseum del Caesar's Palace a Las Vegas durata ben 13 anni e 200 show. "Sono amico di Irving da un sacco di tempo. Abbiamo ammirazione e rispetto reciproco e sono certo che la mia musica con lui e' al sicuro", ha detto il cantante al Wall Street Journal.

Iconic ha un rispettabile numero di cataloghi acquistati negli ultimi tre anni: tra questi i Beach Boys, Cher, Joe Cocker, Nat King Cole, David Crosby, Dean Martin, Linda Ronstadt, Graham Nash e Stephen Stills. Il nuovo annuncio conferma che il mercato dei cataloghi musicali non accenna a esaurirsi. Una settimana fa era uscita la notizia del passaggio di mano di meta' del catalogo di Michael Jackson: un accordo da circa 600 milioni di dollari che dovrebbe essere la transazione di maggior valore della storia per il lavoro di un singolo musicista. (ANSA).

