THE ITALIANS ARE COMING! QUESTA NOTTE COMINCIA LA BATTAGLIA FINALE ALL'AMERICAS'CUP: LUNA RUSSA SFIDA I DETENTORI DI TEAM NEW ZEALAND – LA BARC ADI BERTELLI PUNTA SU PARTENZE E MANOVRE, GRAZIE ANCHE AI DUE TIMONIERI FISSI; I NEOZELANDESI SULLA VELOCITÀ. I KIWI HANNO PROVATO NUOVE VELE E FORSE I DUE TIMONIERI, SI ATTENDONO SORPRESE… - VIDEO

Fabio Pozzo per "la Stampa"

LUNA ROSSA 1

Questa notte comincia la battaglia finale, il duello tra lo sfidante Luna Rossa Prada Pirelli e il defender Emirates Team New Zealand che assegnerà l’America’s Cup numero 36. Il calendario, rivisto per l’emergenza Covid («In teoria la pandemia ci può fermare, ma ogni giorno che passa è meno probabile: questo Paese è un esempio per come ha gestito la pandemia e per come la gente ha seguito le regole», dice il team principal dei Kiwi, Matteo de Nora), comincia mercoledì 10 alle 16 ad Auckland, alle 4 ora italiana: dirette Rai2 e SkySport.

LUNA ROSSA

Due regate al giorno, si prosegue da venerdì 12 a lunedì 15 ed – eventualmente – si va oltre. Il trofeo è assegnato alla meglio di 13 regate, vince chi arriva prima a 7 vittorie. In acqua, due team molto forti, con i Kiwi che conoscono il campo a menadito e Luna Rossa che arriva col vantaggio di aver regatato di più con gli Ac75, i monoscafi “volanti”. Le configurazioni principali delle barche sono state dichiarate l’1 marzo, si può cambiare poco (vele).

LUNA ROSSA 4

Luna Rossa punta su partenze e manovre, grazie anche ai due timonieri fissi; i neozelandesi sulla velocità. I Kiwi hanno provato nuove vele e forse i due timonieri, si attendono sorprese. Diretta su Rai2 e Sky alle 4 Devono invece dare certezze i meteorologici dei due team. Quello delle previsioni è un’altra sfida. Team New Zealand ha il veterano Roger “Clouds” Badham, dieci America’s Cup alle spalle, con i Kiwi da 21 anni, che ha una particolarità:

si piazza su una collina del golfo di Hauraki, in vista del campo di gara scelto (con l’allerta 2 per Covid solo l’E o l’A) ad osservare le nuvole. Incrocia poi questi dati con quelli del computer e comunica la sua analisi all’allenatore Ray Davis, che è su un gommone nel campo di regata, il quale può informare il timoniere Peter Burling fino a 5 minuti prima di inizio gara.

LUNA ROSSA

Luna Rossa conta invece sullo spagnolo Miguel Sánchez Cuenca, detto “Capi”, ceo della società MetWind, sei campagne olimpiche alle spalle con la Spagna e nell’America’s Cup con Mascalzone Latino, che sta alla base e comunica con Philippe Presti sul gommone. Abbiamo chiesto al meteorologo Alessandro Pezzoli, torinese, tre campagne di America’s Cup (Mascalzone Latino, Victory) e quattro olimpiche, una previsione. «Per mercoledì vento da NordOvest tra i 10-15 nodi, instabile (i limiti per gareggiare sono 6,5 e 21 nodi). C’è l’alea del passaggio di un fronte, dato per le 24 di giovedì, ma che potrebbe anticipare o posticipare.

LUNA ROSSA TEAM NEW ZEALAND

Per ora, si vede per giovedì e venerdì un vento da SudOvest ancora tra i 10 e 15 nodi, che venerdì potrebbe aumentare di intensità nella seconda regata. Per sabato SudOvest, per domenica NordEst, con variazioni da 10 a 17 nodi, ma è presto per dirlo». Condizioni complesse e ben conosciute dai Kiwi.

