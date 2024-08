10 ago 2024 19:23

THE "LAST DANCE" DI ELIA VIVIANI: SI CHIUDE CON UN ARGENTO NELL’AMERICANA, IN COPPIA CON SIMONE CONSONNI, LA STORIA OLIMPICA DELL’AZZURRO CHE IN 3 PARTECIPAZIONI AI GIOCHI HA VINTO TRE MEDAGLIE (L'ORO DI RIO, IL BRONZO DI TOKYO, L’ARGENTO DI PARIGI) - A 18 GIRI DALLA FINE LA CADUTA DI CONSONNI CHE POTEVA COSTARE CARISSIMO. VITTORIA AL SORPRENDENTE PORTOGALLO, BRONZO ALLA DANIMARCA - SI TRATTA DELLA MEDAGLIA NUMERO 38 PER LA SPEDIZIONE AZZURRA, SENZA CONSIDERARE QUELLA GIÀ SICURA DELLA PALLAVOLO FEMMINILE DOMANI…