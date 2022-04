I TIFOSI VIOLA HANNO GIÀ SCARICATO VINCENZO ITALIANO? - SCONCERTI: "SAREBBE PREFERIBILE CHE RIMANESSE A FIRENZE, MA SE VOLESSE CAMBIARE, LO FACCIA CON SERENITÀ. SAREBBE SBAGLIATO PENSARE FOSSE LUI IL PROGETTO. NON BISOGNA MAI SCAMBIARE UN TECNICO CON LA PROPRIETÀ" - "C’È UNA SQUADRA, UNO SPIRITO, UN GIOCO DIVERSO E ANTICO. NON APPREZZO ITALIANO PER QUESTO. LO APPREZZO COME...”

Da www.labaroviola.com

VINCENZO ITALIANO

Questo l’editoriale del giornalista Mario Sconcerti su Calciomercato.com: “Sono convinto che Italiano sia un ottimo tecnico, ma sono anche convinto che, per crescere, debba cambiare molte sue certezze. Sarebbe preferibile rimanesse a Firenze, ma se volesse cambiare, lo faccia con serenità. Sarebbe sbagliato pensare fosse lui il progetto. Non bisogna mai scambiare un tecnico con la proprietà.

VINCENZO ITALIANO

Spero resti Italiano, ma non m’interessa granchè. Ha costruito una squadra, non ha valorizzato giocatori. Oggi nessuno pagherebbe Gonzalez 29 milioni, Ikone o Cabral 17. Odriozola ha ventisei anni e prende quattro milioni a stagione: era già abbastanza valorizzato. Torreira è un amore ricambiato di Pradè che deve ancora essere acquistato.

VINCENZO ITALIANO

Giocatori nuovi, inventati da Italiano, non ne vedo. Maleh cresce ma non incide, Sottil è scomparso, Bianco non pervenuto, Dragoswski cancellato. C’è una squadra, uno spirito, un gioco diverso e antico, che risale a quindici anni fa quando cominciò Guardiola, dove tieni tanto il pallone e tiro pochissimo in porta.

VINCENZO ITALIANO

Non apprezzo Italiano per questo. Lo apprezzo come voglia di costruire e come pensiero continuo alla squadra. La sua mossa migliore è stato promuovere Terracciano e portare Torreira in area avversaria. Ma da qui a dire chi tra la Fiorentina e Italiano abbia più bisogno dell’altro, corre tanta strada”.

VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO 11 VINCENZO ITALIANO 33 VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO