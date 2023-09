19 set 2023 13:52

UN TIFOSO DEL NEWCASTLE, ARRIVATO A MILANO PER LA PARTITA DI CHAMPIONS TRA I "MAGPIES" E IL MILAN, È STATO ACCOLTELLATO DA UN GRUPPO DI PERSONE INCAPPUCCIATE - IL 58ENNE BRITANNICO SI TROVAVA IN ZONA NAVIGLI IN COMPAGNIA DI UN AMICO QUANDO SAREBBE STATO ACCERCHIATO DA "SETTE O OTTO" PERSONE, CHE L'HANNO COLPITO CON DUE FENDENTI AL BRACCIO E UNO ALLA SCHIENA - L'UOMO È STATO PORTATO IN CODICE ROSSO AL PRONTO SOCCORSO, MA NELLE PROSSIME ORE DOVREBBE ESSERE DIMESSO… - VIDEO