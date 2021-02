TIGER WOODS, CHE BOTTO - INCIDENTE D’AUTO PER IL CAMPIONE DI GOLF A LOS ANGELES: RICOVERATO IN OSPEDALE CON FRATTURE MULTIPLE ALLE GAMBE, AL MOMENTO SI TROVA IN SALA OPERATORIA DOVE SI STA SOTTOPONENDO A UN INTERVENTO CHIRURGICO AGLI ARTI INFERIORI - L’AUTO DEL GOLFISTA, CHE ERA SOLO AL VOLANTE, SI È RIBALTATA. LA POLIZIA HA DICHIARATO CHE WOODS NON PAREVA ESSERE SOTTO L’EFFETTO DI ALCOLICI MA NON PUÒ ESCLUDERE ALTRE SOSTANZE – I PRECEDENTI AL VOLANTE - VIDEO

Tiger Woods è rimasto vittima di un incidente d’auto nella mattinata (attorno alle ore 7) di Los Angeles. L’auto del golfista si è ribaltata nel tratto di strada tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, sostenendo notevoli danni.

I soccorritori hanno estratto Tiger - che era alla guida da solo - dall’auto grazie all’utilizzo delle cesoie idrauliche, trasportandolo poi all’Harbor Ucla Medical Center per le ferite sostenute. Secondo quanto riporta la rete tv Ktla5, il suo agente, Mark Steinberg, avrebbe dichiarato che Tiger al momento si trova in sala operatoria dove si sta sottoponendo a un intervento chirurgico agli arti inferiori.

Stando alle immagini che arrivano dagli elicotteri, si potrebbe dedurre che l’auto possa aver sbandato, colpendo un cartello stradale, saltando sulla corsia opposta e terminando la sua corsa su un fianco nel fosso. La polizia si trova sul luogo per i rilievi di prassi. Altre due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. Pare che una si fosse fermata per soccorrere Tiger, venendo poi tamponata da un’altra auto. Non sembra che gli occupanti abbiano riportato ferite stando alle prime notizie Non c’era nebbia al momento dello schianto, dunque da escludere problemi legati alla visibilità.

La polizia di L.A. ha dichiarato che Woods non pareva essere sotto l’effetto di alcolici ma ovviamente non può escludere altre sostanze fino a quando non saranno effettuati gli esami tossicologici. Il 45enne si trovava in Southern California come ospite all Genesis Invitational Golf Tournament che si è svolto presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades. Nei giorni scorsi aveva annunciato che il recente intervento alla schiena avrebbe potuto metterlo fuori combattimento per il Masters di aprile ad Augusta.

Aveva inoltre preso parte a un photshoot con altre celebrità, tra cui l’ex star Nba Dwyane Wade, l’attore David Spade e l’attrice Jessica Alba per la prossima edizione di Golf Digest.

Woods non è nuovo a incidenti d’auto. Tristemente celebre quello del 2009 a Orlando, quando con il suo suv era andato a sbattere prima contro un idrante e poi un albero. Quell’episodio portò alla luce i numerosi tradimenti alla moglie Erin, che poco dopo chiese il divorzio. E ancora, nel 2017, venne arrestato dopo essere stato trovato addormentato al volante. Tiger aveva assunto dei farmaci e non aveva calcolato l’effetto che avrebbero avuto su di lui.

