19 set 2022 17:05

TIK, TOK…TAAC – BERLUSCONI FESTEGGIA SUI SOCIAL LA PRIMA VITTORIA DEL MONZA: "UNA GRANDE PARTITA, EVVIVA, EVVIVA” (“EVVIVA LA FICA”, COMMENTA QUALCHE GIAMBURRASCA SEMPRE IN TIRO SUI SOCIAL) – “QUESTO MONZA HA GRANDI POTENZIALITÀ, CHE NELLE PRIME GIORNATE NON AVEVA ESPRESSO PER I MOLTI INFORTUNI, PER IL CALENDARIO DIFFICILE E PER UN MODULO DI GIUOCO CHE POTEVA ESSERE MIGLIORATO. SE QUESTA È LA CURA BERLUSCONI, DIREI CHE FUNZIONA!”