TIKI TAKA? NO TIKI TETTA - ALTRA FOTO DAI CAMERINI, ALTRO TOPLESS INFUOCATO DI GIORGIA VENTURINI - CHI E', CHI NON E', CHI HA PENSATO DI ESSERE LA PR CHE HA PARTECIPATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019 COMPAGNA DI NOTTATE RUGGENTI DELLA MINETTI - LA PROPOSTA INDECENTE DI TAYLOR MEGA - LA PRECISAZIONE DEI RAPPORTI CON BERLUSCONI - VIDEO+FOTO DA SBALLO

Francesca Galici per il Giornale

Sembra destinato a non avere una fine imminente l'affair che ruota attorno a Taylor Mega.

Dopo la denuncia da parte del fotografo Alan Fiordelmondo per le dichiarazioni dell'influencer durante una diretta Instagram è arrivata anche la diffida da parte di Giorgia Venturini.

Le due si sono affrontate durante l'ultima puntata di Live – Non è la d'Urso andata in onda la scorsa domenica 13. Fino a qualche settimane fa le due sembrava fossero amiche. Si sono conosciute durante la partecipazione all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove era nato un bel rapporto. Durante un'intervista rilasciata qualche tempo fa, però, l'opinionista di Tiki Taka ha svelato che durante il reality la bella Taylor le avrebbe proposto un fidanzamento fittizio per finire sui giornali.

Questa versione è stata fermamente smentita da Taylor Mega ma, a supporto di Giorgia Venturini, durante la puntata di Pomeriggio5 di ieri, giovedì 17 ottobre, è intervenuta Sarah Altobello. La “sosia” di Melania Trump era una concorrente di quella stessa edizione e ha confermato le parole della Venturini.

Nel salotto di Barbara d'Urso è intervenuta anche Giorgia Venturini, in collegamento video, che ha spiegato i motivi per i quali è giunta alla diffida nei confronti di Taylor Mega: “Domenica ho detto quello che dovevo dire sulla signora Todesco in diretta e abbiamo sentito che ha fatto affermazioni che hanno un rilievo penale. Anche dopo la diretta, lei sui suoi social si è esposta contro di me in maniera molto pesante.” La Venturini, quindi, ha spiegato di aver avuto per questo motivo un confronto con i suoi legali, giungendo alla conclusione di una diffida nei confronti dell'influencer.

A poche ore da queste dichiarazioni a Pomeriggio5 è arrivata la reazione di Taylor Mega, che come spesso accade si è mostrata incurante. “Come reagisco alle vostre denunce”, ha scritto la bionda friulana in una serie di video in un cui si riprende mentre balla all'interno di un'auto di lusso. “Mi ci pulisco … “, ha proseguito in un altro video, lasciando intendere di non essere minimamente preoccupata per le azioni legali intraprese contro di lei.

Silvana Palazzo per www.ilsussidiario.net

Dopo le “sussurrate” lanciate maliziosamente ieri da Alberto Dandolo per Dagospia, arriva immediata la richiesta di rettifica e precisazione dai legali di Giorgia Venturini che non ha per nulla gradito l’allusione data dal quotidiano online di Roberto D’Agostino sulle presunte ospitate nelle “magioni sarde e romane” dell’ex Cavaliere. L’avvocato Martina Crociani ha chiesto (e ottenuto) la rettifica su Dagospia che ha anche provveduto a rimuovere l’articolo uscito ieri, 28 novembre 2017: «uonasera signor Dandolo,Le scrivo con riferimento al flash da lei pubblicato sul sito Dagospia sulla mia assistita, Giorgia Venturini.

Le ‘magioni sarde e romane’ di cui lei fantastica e che attribuisce al Presidente Berlusconi sono a disposizione della mia assistita in quanto oggetto di regolari contratti da lei stipulati ed ovviamente in suo possesso. Il riferimento malizioso all’ospitalità del Presidente a favore della Venturini é del tutto falso ed allusivo. Le chiedo, quindi, di rimuovere celermente la notizia. Diversamente mi vedrò costretta a tutelare le ragioni della mia assistita avanti alle competenti Autorità». Insomma, le case sarebbero con regolare affitto e la Vetturini non sarebbe invece entrata come “ospite per regalo di Berlusconi” come invece poteva sembrare dall’articolo lanciato in flash news ieri da Dandolo. (agg. di Niccolò Magnani)

La bellezza di Giorgia Venturini non passa inosservata. Cresciuta all’ombra di Nicole Minetti, è entrata pian piano nelle grazie di Silvio Berlusconi, con l’approvazione di Francesca Pasquale. Storica amica dell’ex consigliera regionale lombarda, ha convinto il Cavaliere, al punto tale che Dagospia parla di “moltissima stima” nei suoi confronti. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, addirittura a Milano si sussurra di magioni sarde e romane che sarebbero state messe a sua disposizione, ma per ora restano solo rumors. Intanto cresce la curiosità su Giorgia Venturini.

Chi è? Nata a Novafeltria il 15 agosto 1983, dopo la maturità al liceo linguistico si è trasferita a Firenze per frequentare la facoltà di Medicina e Chirurgia. Laureatasi in Igiene Dentale, comincia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, ma quando si trasferisce a Roma comincia ad occuparsi di pubbliche relazioni per una società di produzione cinematografica. Ora, invece, si occupa di supporto alle persone meno agiate ed è attiva per la salvaguardia degli animali e nella lotta al randagio. Inoltre, collabora come consulente per l’organizzazione di eventi con l’agenzia Macchioni Communications.

Sono tante le cose che Giorgia Venturini ha in comune con Nicole Minetti, a partire dal percorso: entrambe hanno studiato Igiene Dentale, poi hanno intrapreso una strada diversa, diventando imprenditrici. Se la Minetti ha scelto la carriera politica, poi naufragata, la Venturini invece si è concentrata sulle pubblici reazioni e sull’organizzazione di eventi. Insieme però tempo fa volevano aprire a Roma uno studio dentistico e chirurgico e diventare così socie in affari. “Diciamo che è un progetto, uno dei tanti che abbiamo insieme. Ora sia io che lei abitiamo stabilmente a Roma, e abbiamo parlato anche della possibilità di aprire insieme uno studio dentistico”, aveva dichiarato all’epoca Giorgia Venturini.

In passato ha fatto parlare di sé anche per un presunto flirt con Vladimir Doronin, ex fidanzato di Naomi Campbell. Paparazzata mano nella mano con il 51enne magnate russo, rinominato il Donald Trump di Mosca, dichiarò: “Quella con Vladimir è una buona amicizia. Ci siamo conosciuti a una cena organizzata da Eva Cavalli. Ultimamente sono abituata a finire sulle pagine di cronaca rosa, potrei fare un elenco”. E infatti durante un’edizione del Festival di Cannes fu fotografata con Leonardo Di Caprio…

